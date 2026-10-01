सोशल मीडिया पर कई तरह के गेम्स देखने को मिलते हैं। आप इस खेल से अपना दिमाग तरोताजा कर सकते हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन एक ऐसा ही खेल है, जिसमें छिपी चीजों को खोजना होता है। कई ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों में छिपी पहेलियों को हल करना होता है, जबकि कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन गेम्स से दिमागी कसरत भी होती है। इस तरह के गेम्स को खेलना लोगों को काफी पसंद है।
इस तरह की तस्वीरों को ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जाता है। यह तस्वीरें देखने में बेहद सामान्य होती हैं, लेकिन इन तस्वीरों में कई ऐसी चीजें छिपी होती हैं। यह चीजें आंखों के सामने होने के बाद भी आसानी से दिखाई नहीं देती हैं। आज भी हम आपके लिए एक तस्वीर लेकर आए हैं, जिसमें आपको सांप खोजना है। सांप को खोजने के लिए आपके पास 10 सेकेंड का समय है।
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जंगल के बीच सांप को खोजने में लोगों के छूटे पसीने, क्या आप 10 सेकेंड में ढूंढ सकते हैं?
- फोटो : AI
ऑप्टिकल इल्यूजन्स तस्वीरों लोगों को भ्रमित करने का काम करती हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यह साधारण तस्वीर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इन तस्वीरों को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि इसमें छिपी चीजों को खोजना बेहद मुश्किल होता है।
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जंगल के बीच सांप को खोजने में लोगों के छूटे पसीने, क्या आप 10 सेकेंड में ढूंढ सकते हैं?
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ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीर को देखने के बाद लगता है कि हमारी आंखों को धोखा हो रहा है। अगर आप किसी इंसान का आईक्यू लेवल टेस्ट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह तस्वीर बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप अभी तक सांप को नहीं देख पाए हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।
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ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों को देखकर ज्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इनसे दिमाग की अच्छी खासी कसरत होती है। सोशल मीडिया पर आए दिन इतनी पहेलियां देखने को मिलती हैं जो लोगों के दिमाग को घुमाकर रख देती हैं। इन तस्वीरों में कोई न कोई चीज छिपी होती हैं जिन्हें खोजना होता है।
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तस्वीर देखने में बेहद सामान्य है, लेकिन इसमें सांप को खोजना आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको अपने दिमाग पर काफी जोर डालने की जरूरत है, तभी आप सही जवाब दे सकते हैं। अगर आप तस्वीर में सांप को नहीं खोज पाते हैं, तो खबर की आखिर तस्वीर में आप आसानी से लाल घेरे में देख सकते हैं।