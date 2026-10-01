फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bizarre News ›   uncle amazing dance to the song kala chashma left everyone stunned viral video

वीडियो: काला चश्मा गाने पर अंकल ने किया जबरदस्त डांस, देखकर लोग बोले- उम्र सिर्फ एक नंबर है

Thu, 01 Oct 2026 07:23 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Thu, 01 Oct 2026 07:23 PM IST
सार

सोशल मीडिया पर एक अंकल का डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने मशहूर गाना काला चश्मा पर डांस किया है। लोगों उनके डांस की तारीफ कर रहे हैं।

विज्ञापन
uncle amazing dance to the song kala chashma left everyone stunned viral video
काला चश्मा गाने पर अंकल ने किया जबरदस्त डांस - फोटो : instagram

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सोशल मीडिया पर अक्सर डांस के ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिन्हें देखकर लोगों का दिन बन जाता है। इसके साथ ही कई ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखने को लोगों की हंसी नहीं रुकती है। सोशल मीडिया पर एक इसी तरह का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक अंकल काला चश्मा गाने पर पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ डांस कर रहे हैं। 

विज्ञापन


वीडियो में अंकल का अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। जैसे ही काला चश्मा बजना शुरू होता अंकल डांस करना शुरू कर देते हैं। उनके आत्मविश्वास और एक्सप्रेशन ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। सोशल मीडिया पर अंकल के डांस की तारीफ कर रहे हैं। सबसे खास बात है कि लोगों के बीच अंकल बिना किसी झिझक के डांस कर रहे हैं। 
विज्ञापन


उनते डांस में देसी अंदाज और फिल्मी स्टाइल की झलक भी देखने को मिली है। गाने के साथ उन्होंने गजब का तालमेल बिठाया है। वीडियो देखने के बाद लोगों का कहना है कि अंकल ने यह सच साबित कर दिया है कि डांस करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती है, बल्कि जोश और आत्मविश्वास चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन


View this post on Instagram




300 रुपये का एक खीरा, 680 का टमाटर और 850 रुपये किलो नींबू, यहां पर क्यों इतनी महंगी मिल रही हैं सब्जियां

उनके डांस में देसी अंदाज के साथ-साथ फिल्मी स्टाइल की झलक भी देखने को मिलती है। गाने की बीट के साथ उनके कदम और हाथों के मूवमेंट लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। वीडियो देखने के बाद कई यूजर्स का कहना है कि अंकल ने साबित कर दिया कि डांस करने के लिए उम्र नहीं, बल्कि जोश और आत्मविश्वास चाहिए।

हर दिन 8 किमी पैदल चलकर कोलकाता की सड़कों गुब्बारे बेचते हैं 70 साल के दादा, रुला देगी दर्दभरी कहानी

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग इस पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अंकल ने गजब का डांस किया है, तो वहीं कुछ लोगों ने कहा है कि अंकल ने तो डांस फ्लोर पर आग लगा दिया है। अंकल किसी पार्टी में डांस कर रहे हैं और उनके आसपास कुछ लोग मौजूद हैं। सभी लोग उनके डांस का आनंद ले रहे हैं। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed