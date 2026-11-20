सोशल मीडिया पर हर दिन अलग-अलग तरह के ऑप्टिकल इल्यूजन देखने को मिलते हैं। हर ऑप्टिकल इल्यूजन को हल करने में लोगों को काफी समय लग जाता है। अब इन दिनों एक ऐसा ही ऑप्टिकल इल्यूजन ट्रेंड में है। इस ऑप्टिकल इल्यूजन में आपको जगंल में छिपे उल्लू को खोजना है। क्या आपको इस तस्वीर में कहीं पर उल्लू नजर आ रहा है? सबसे खास बात यह है कि इस ऑप्टिकल इल्यूजन को हल करने के लिए आपको सिर्फ 9 सेकंड का समय ही दिया गया है।
इस ऑप्टिकल इल्यूजन को हल करने में आपको काफी समय लग सकता है। हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन काफी सरल और सामान्य होते हैं। यह ऑप्टिकल इल्यूजन भी कुछ ऐसा ही है। इस ऑप्टिकल इल्यूजन को हर करने के लिए आपको दिमाग और नजरों को तेज दौड़ाना होगा।
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तस्वीर में ऐसे छिपा है उल्लू कि बड़े-बड़े सूरमा भी खोजने में हुए फेल, क्या आप 9 सेकेंड में ढूंढ पाएं
- फोटो : AI
क्या आप नजर और दिमाग दोनों को दौड़ाकर इस तस्वीर में छिपे उल्लू को खोज सकते हैं। वैसे इस ऑप्टिकल इल्यूजन को हल करने में आपकी आंखों भी धोखा खा जाएंगी, लेकिन आपको जवाब नहीं मिलेगा। अगर आप ध्यान से इस तस्वीर को देखेंगे तो आसानी से आपको उल्लू दिख सकता है।
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तस्वीर में ऐसे छिपा है उल्लू कि बड़े-बड़े सूरमा भी खोजने में हुए फेल, क्या आप 9 सेकेंड में ढूंढ पाएं
- फोटो : AI
ऑप्टिकल इल्यूजन को हल करने के लिए आपको जो समय सीमा दी गई थी उसके अंदर ही आपको उल्लू को खोजना है। अगर आपको उल्लू नहीं दिखता है तो इस पहेली में दिए गए सवाल का जवाब नीचे दी गई फोटो में देख सकते हैं। इस आप्टिकल इल्यूजन को हल करन में बड़े-बड़े धुंरधर का दिमाग चकरा गया है।
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तस्वीर में ऐसे छिपा है उल्लू कि बड़े-बड़े सूरमा भी खोजने में हुए फेल, क्या आप 9 सेकेंड में ढूंढ पाएं
- फोटो : AI
सोशल मीडिया ऐसी तस्वीरों से भरा पड़ा है, जो लोगों को कंफ्यूज करने का काम करती हैं। ये तस्वीरें देखने में हमें बेदह साधारण लगती हैं, लेकिन इन्हें हल करना मुश्किल होता है। अगर आप अपना या किसी और का आईक्यू लेवल टेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह तस्वीर बिल्कुल सटीक है।
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तस्वीर में ऐसे छिपा है उल्लू कि बड़े-बड़े सूरमा भी खोजने में हुए फेल, क्या आप ढूंढ पाएंगे?
- फोटो : AI
अगर आप उल्लू को नहीं खोज पाए हैं, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अधिकतर लोगों को उल्लू को खोजने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। आप खबर की आखिरी तस्वीर में लाल घेरे के भीतर आसानी से उल्लू को देख सकते हैं।