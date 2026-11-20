तस्वीर में ऐसे छिपा है उल्लू कि बड़े-बड़े सूरमा भी खोजने में हुए फेल, क्या आप ढूंढ पाएंगे? - फोटो : AI

सोशल मीडिया पर हर दिन अलग-अलग तरह के ऑप्टिकल इल्यूजन देखने को मिलते हैं। हर ऑप्टिकल इल्यूजन को हल करने में लोगों को काफी समय लग जाता है। अब इन दिनों एक ऐसा ही ऑप्टिकल इल्यूजन ट्रेंड में है। इस ऑप्टिकल इल्यूजन में आपको जगंल में छिपे उल्लू को खोजना है। क्या आपको इस तस्वीर में कहीं पर उल्लू नजर आ रहा है? सबसे खास बात यह है कि इस ऑप्टिकल इल्यूजन को हल करने के लिए आपको सिर्फ 9 सेकंड का समय ही दिया गया है।





इस ऑप्टिकल इल्यूजन को हल करने में आपको काफी समय लग सकता है। हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन काफी सरल और सामान्य होते हैं। यह ऑप्टिकल इल्यूजन भी कुछ ऐसा ही है। इस ऑप्टिकल इल्यूजन को हर करने के लिए आपको दिमाग और नजरों को तेज दौड़ाना होगा।

