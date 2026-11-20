सोशल मीडिया पर इन दिनों एक लड़की का डांस वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में लड़की सुपरहिट गाने लॉन्ग इलायची पर शानदार अंदाज में डांस कर रही है। उसके बेहतरीन डांस मूव्स, जबरदस्त एनर्जी और खूबसूरत चेहरे के एक्सप्रेशन ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है। वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और जमकर शेयर भी कर रहे हैं।

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वायरल वीडियो में लड़की नीले रंग के खूबसूरत कढ़ाईदार पंजाबी सूट पहने हुए दिख रही है। हाथों में रंग-बिरंगी चूड़ियां, कानों में झुमके और खुले बाल उनके देसी लुक को और भी आकर्षक बना रहे हैं। घर के कमरे में रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में जैसे ही लॉन्ग इलायची गाना बजना शुरू होता है लड़की पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ डांस करने लगती है।लड़की के डांस की सबसे खास बात उसके शानदार स्टेप्स और चेहरे के एक्सप्रेशन हैं। गाने की हर बीट पर उसके डांस मूव्स शानदार तालमेल बिठा रहे हैं। कभी कमर की लचक तो कभी हाथों के खूबसूरत स्टेप्स, उसकी हर अदा लोगों का ध्यान खींच रही है। उसके चेहरे की प्यारी मुस्कान और आत्मविश्वास से भरा अंदाज परफॉर्मेंस को और भी खास बना रहा है।सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं। युवती का देसी अंदाज और डांस के प्रति उसका जुनून लोगों को खूब पसंद आ रहा है। कई लोगों ने परफॉर्मेंस को ब्यूटी विद स्किल्स बताया है।वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं और बड़ी संख्या में लोगों ने लाइक किया है। लड़की की डांस की हर कोई तारीफ कर रहा है।