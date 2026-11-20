सोशल मीडिया पर इन दिनों दो बिल्लियों का मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है। इन बिल्लियों ने लोगों का दिल जीत लिया है। वीडियो में दो बिल्ली छोटे बच्चों के साथ बैठकर मोबाइल पर वीडियो देखती नजर आ रही हैं। जहां आमतौर पर बच्चों को मोबाइल में वीडियो देखते हुए आपने कई बार देखा होगा, वहीं बच्चों के साथ दो बिल्लियों का इस तरह बैठकर स्क्रीन पर नजरें टिकाए रखना लोगों के लिए किसी अनोखे नजारे से कम नहीं है। यही वजह है कि वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है।

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वीडियो में बिल्लियां बच्चों के बीच बड़े आराम से बैठी नजर आती हैं। बच्चे मोबाइल में वीडियो देखने में व्यस्त हैं और बिल्लियां भी उनके साथ स्क्रीन की तरफ देख रही हैं। उनका अंदाज देखकर ऐसा लगता है, जैसे वो भी बच्चों के साथ चल रहे वीडियो को समझने की कोशिश कर रही हों। बिल्ली न तो बच्चों से दूर भागती हैं और न ही वहां से उठकर जाने की कोशिश करती हैं, बल्कि बिल्कुल शांत होकर उनके साथ बैठी रहती हैं।बिल्लियों की यह हरकत लोगों को खूब पसंद आ रही है। आमतौर पर बिल्लियों को अपने मन से रहने वाला और आसपास की चीजों को लेकर जिज्ञासु जानवर माना जाता है। लेकिन वीडियो में उनका बच्चों के साथ घुल-मिलकर बैठना एक अलग ही नजारा दिख रहा है। उनकी नजरें मोबाइल स्क्रीन पर टिकी देखकर ऐसा लगता है, जैसे वह भी बच्चों की इस महफिल का हिस्सा बन गई हों।सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देखकर तरह-तरह की मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग बिल्ली को बच्चों के समूह का नया सदस्य बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि अब बिल्लियों को भी मोबाइल देखने की आदत लग गई है। कई लोगों ने इस नजारे को बेहद प्यारा और सुकून देने वाला बताया है।बच्चों और बिल्लियों की यह दोस्ती सोशल मीडिया पर लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे।