पुलिस की वर्दी सिर्फ एक पहनावा नहीं, बल्कि सम्मान, कर्तव्य और जिंदगीभर की सेवा का प्रतीक है। यही कारण है कि जब एक बुजुर्ग पुलिसकर्मी ने करीब 35 साल बाद दोबारा अपनी वर्दी पहनी, तो उनका भावुक पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोगों को भावुक कर दिया है।

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इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक पोता अपने बुजुर्ग दादा जी को उनकी पुलिस की वर्दी पहनाने में मदद करता दिख रहा है। करीब 35 साल बाद वर्दी पहनते ही बुजुर्ग के चेहरे पर खुशी और आंखों में भावनाओं की चमक साफ नजर आती हैं।इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में पोता अपने दादा जी को बड़े प्यार से पुलिस की यूनिफॉर्म पहनाता हैय़ वीडियो के साथ कैप्शन लिखा है कि 35 साल बाद बाबा ने अपनी वर्दी पहनी। वर्दी पहनने के बाद बुजुर्ग जिस अंदाज में खड़े होकर सैल्यूट करते हैं, वह देखकर लोग भावुक हो रहे हैं। उम्र के चलते उन्हें खड़े होने में सहारे की जरूरत पड़ती है, लेकिन उनका सैल्यूट आज भी उतना ही अनुशासित और शानदार नजर आता है।वीडियो में बुजुर्ग के चेहरे पर वर्दी पहनने का गर्व और पुरानी यादों की खुशी साफ दिख रही है। उनका सैल्यूट देखकर सोशल मीडिया पर लोग उनकी सेवा, समर्पण और जज्बे को सलाम कर रहे हैं।एक शख्स ने लिखा है कि अभी भी इनका सैल्यूट आज की पीढ़ी से काफी बेहतर है, वहीं, दूसरे शख्स ने लिखा कि इनके सैल्यूट करने का अंदाज देखकर लगता है कि अपने दौर में ये एक बेहतरीन पुलिस अफसर रहे होंगे। एक अन्य ने लिखा है कि इतनी उम्र हो गई है, लेकिन सैल्यूट अभी भी कड़क है।