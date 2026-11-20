3000 साल पुरानी ब्रेडेड लेडी ममी: CT स्कैन में हुए कई चौंकाने वाले खुलासे, जानकर उड़ जाएंगे होश
वैज्ञानिकों ने मिस्र की 3000 साल से ज्यादा पुरानी एक ममी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। यह ममी ब्रेडेड लेडी के नाम से मशहूर है। इसके बाल आज भी गुंथे हुए यानी चोटी किए हुए हैं।
विस्तार
मिस्र की 3000 साल से ज्यादा पुरानी एक ममी को लेकर वैज्ञानिकों ने नया खुलासा किया है। ब्रेडेड लेडी के नाम से मशहूर इस ममी के बाल आज भी गुंथे हुए यानी चोटी किए हुए हैं। अमेरिका और कनाडा के शोधकर्ताओं ने सीटी स्कैन की मदद से उसके शरीर, स्वास्थ्य और ममी बनाने की प्राचीन प्रक्रिया से जुड़े कई रहस्यों का पता लगाया है।
आखिर कौन है ब्रेडेड लेडी?
ब्रेडेड लेडी प्राचीन मिस्र की एक महिला की ममी है, जो 3000 साल से ज्यादा पुरानी मानी जाती है। उसके बालों की चोटी की वजह से उसे यह नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मेडिकल तकनीक के माध्यम से उसके शरीर का अध्ययन किया, जिससे बिना ममी को नुकसान पहुंचाए उसके बारे में कई अहम जानकारियां हासिल की हैं।
सीटी स्कैन में सामने आईं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं
शोधकर्ताओं ने कंप्यूटेड टोमोग्राफी (सीटी) स्कैन के जरिए महिला के शरीर की जांच की। इसमें खुलासा हुआ कि उसके दांत काफी घिस चुके थे, एक दाढ़ टूटी हुई थी और उसे मसूड़ों की बीमारी भी थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक, उस दौर के भोजन में मौजूद मिट्टी और दूसरे घिसने वाले कण दांतों को नुकसान पहुंचा सकते थे। यह रिपोर्ट रेडियोलॉजी केस रिपोर्ट्स जर्नल में प्रकाशित की गई है। दांतों की कुछ समस्याएं प्राचीन मिस्र की ओपनिंग ऑफ द माउथ रस्म से भी जुड़ी हो सकती हैं। यह एक धार्मिक अनुष्ठान था, जिसमें मृत व्यक्ति की इंद्रियों को परलोक में फिर से सक्रिय करने की मान्यता थी।
महिला की लंबाई और उम्र का भी चला पता
स्कैन से वैज्ञानिकों को महिला की शारीरिक बनावट के बारे में भी पता चला है। वह दुबली-पतली थी और उसकी लंबाई करीब 4 फीट 11 इंच थी। अनुमान है कि उसकी मृत्यु 35 से 50 वर्ष की उम्र के बीच हुई थी।
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शरीर में मिले लिवर और मस्तिष्क के अवशेष
जांच के दौरान शरीर के अंदर लिवर के अवशेष और मस्तिष्क के सूखे ऊतक भी मिले हैं। इससे संकेत मिलता है कि ममी बनाने के दौरान उसका मस्तिष्क पूरी तरह बाहर नहीं निकाला गया था। शरीर को संरक्षित करने के लिए इस्तेमाल की गई तकनीकें प्राचीन मिस्र के न्यू किंगडम काल में गैर-शाही, लेकिन संपन्न लोगों के शवों को ममी बनाने की प्रक्रिया से मेल खाती हैं।
इतनी आधुनिक तकनीक से जांच करने के बाद भी वैज्ञानिक महिला की मौत की वजह का पता नहीं लगा सके। उसके शरीर में कोई स्पष्ट जानलेवा चोट या ऐसी बीमारी के निशान नहीं मिले, जिससे उसकी मृत्यु का कारण तय किया जा सके। करीब तीन हजार साल पुरानी यह गुत्थी अभी भी अनसुलझी है।
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ममी से जुड़े 5 दिलचस्प तथ्य
ममी बनाने की शुरुआत मिस्र से नहीं हुई थी
ममी बनाने की परंपरा सिर्फ मिस्र तक सीमित नहीं थी। मिस्र से पहले भी दक्षिण अमेरिका समेत कई संस्कृतियों में शवों को संरक्षित किया जाता था। हालांकि, मिस्र में इस प्रक्रिया को बेहद विकसित रूप दिया गया, जिसके चलते उनकी ममी आज भी सुरक्षित हैं।
ममी बनाने का विचार कैसे आया?
माना जाता है कि शवों को रेत में दफनाने पर गर्म और शुष्क वातावरण के कारण वे प्राकृतिक रूप से संरक्षित हो जाते थे। इससे लोगों को शवों को सुरक्षित रखने की प्रेरणा मिली होगी। साथ ही, जानवरों से शवों को बचाने के लिए उन्हें ताबूतों और सुरक्षित कब्रों में रखा जाने लगा।
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अनुकूल वातावरण में शव प्राकृतिक रूप से ममी बन सकते हैं
गर्म, शुष्क और कम नमी वाले वातावरण में शवों का अपघटन धीमा हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में शरीर प्राकृतिक रूप से सूखकर लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है। इसे प्राकृतिक ममीकरण कहा जाता है।
कुछ संस्कृतियां मृत परिजनों की ममी को अपने साथ रखती थीं
दक्षिण अमेरिका की कुछ प्राचीन संस्कृतियों में लोग अपने मृत परिजनों के शवों को ममी बनाकर अपने साथ रखते थे। उन्हें विभिन्न आयोजनों और धार्मिक अनुष्ठानों में भी शामिल किया जाता था। यह परंपरा मिस्र से अलग थी।
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मिस्र में ममी बनाने की प्रक्रिया में करीब 70 दिन लगते थे
प्राचीन मिस्र में ममी बनाने की प्रक्रिया करीब 70 दिनों तक चलती थी। शुरुआत में शरीर को विशेष पदार्थों की मदद से सुखाया जाता था। इसके बाद शरीर के कुछ अंग निकालकर उन्हें विशेष पात्रों (कैनोपिक जार) में सुरक्षित रखा जाता था। अंत में शरीर को कपड़े की पट्टियों से सावधानीपूर्वक लपेटकर कब्र में रखा जाता था। इस प्राचीन प्रक्रिया के माध्यम से मिस्र के लोग मृत शरीर को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में कामयाब होते थे, जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का अहम विषय है।