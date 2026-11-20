इतनी आधुनिक तकनीक से जांच करने के बाद भी वैज्ञानिक महिला की मौत की वजह का पता नहीं लगा सके। उसके शरीर में कोई स्पष्ट जानलेवा चोट या ऐसी बीमारी के निशान नहीं मिले, जिससे उसकी मृत्यु का कारण तय किया जा सके। करीब तीन हजार साल पुरानी यह गुत्थी अभी भी अनसुलझी है।ममी बनाने की परंपरा सिर्फ मिस्र तक सीमित नहीं थी। मिस्र से पहले भी दक्षिण अमेरिका समेत कई संस्कृतियों में शवों को संरक्षित किया जाता था। हालांकि, मिस्र में इस प्रक्रिया को बेहद विकसित रूप दिया गया, जिसके चलते उनकी ममी आज भी सुरक्षित हैं।माना जाता है कि शवों को रेत में दफनाने पर गर्म और शुष्क वातावरण के कारण वे प्राकृतिक रूप से संरक्षित हो जाते थे। इससे लोगों को शवों को सुरक्षित रखने की प्रेरणा मिली होगी। साथ ही, जानवरों से शवों को बचाने के लिए उन्हें ताबूतों और सुरक्षित कब्रों में रखा जाने लगा।गर्म, शुष्क और कम नमी वाले वातावरण में शवों का अपघटन धीमा हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में शरीर प्राकृतिक रूप से सूखकर लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है। इसे प्राकृतिक ममीकरण कहा जाता है।दक्षिण अमेरिका की कुछ प्राचीन संस्कृतियों में लोग अपने मृत परिजनों के शवों को ममी बनाकर अपने साथ रखते थे। उन्हें विभिन्न आयोजनों और धार्मिक अनुष्ठानों में भी शामिल किया जाता था। यह परंपरा मिस्र से अलग थी।प्राचीन मिस्र में ममी बनाने की प्रक्रिया करीब 70 दिनों तक चलती थी। शुरुआत में शरीर को विशेष पदार्थों की मदद से सुखाया जाता था। इसके बाद शरीर के कुछ अंग निकालकर उन्हें विशेष पात्रों (कैनोपिक जार) में सुरक्षित रखा जाता था। अंत में शरीर को कपड़े की पट्टियों से सावधानीपूर्वक लपेटकर कब्र में रखा जाता था। इस प्राचीन प्रक्रिया के माध्यम से मिस्र के लोग मृत शरीर को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में कामयाब होते थे, जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का अहम विषय है।