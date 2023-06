Nasa Flower Grown in Space: विकास और प्रगति के क्रम में मनुष्य सभ्यता विज्ञान के बूते नए कीर्तिमान और अचंभे गढ़ रही है। तकनीक के विकास में जहां पृथ्वी नापी जा रही है वहीं अब वैज्ञानिकों की नजर अंतरिक्ष में नए ग्रहों की खोज, नई शोधों और मनुष्यता के लिए जीवन को बेहतर बनाने की ओर है। विकास और नित् नई खोज के क्रम में वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में वनस्पतियां और सब्जियां उगाने में तो सफलता पाई ही है, इन्हीं प्रयासों के बीच अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उगे फूल की तस्वीर साझा की है। यह फूल देखने में हल्के गुलाबी रंग का है और बहुत खूबसूरत है। मनुष्य सभ्यता के विकास क्रम में यह फूल इंसानियत की प्रगति की मिसाल का भी प्रतीक है। इस फूल का नाम जिनिया है और यह साल 2015 में हुए एक प्रयोग का हिस्सा है।



सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीर



इंस्टाग्राम पर भारतीय समयानुसार देर रात जारी इस तस्वीर को साझा करते हुए नासा ने लिखा है- "This zinnia was grown in orbit as part of the Veggie facility aboard the International Space Station। यानी अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों के अंतर्गत जिनिया की तस्वीर, इसे पृथ्वी से बाहर सब्जियों, वनस्पियों की सुविधा की आकांक्षा के बीच अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में उगाया गया था।