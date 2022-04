1 of 9

Most Funny And Viral Chutkule in Hindi: जोक्स और चुटकुले हमारी जिदंगी में गर्माहट घोलते हैं जिससे हमारा मन प्रसन्न रहता है। सेहतमंद रहने के लिए हमें नियमित रूप से हंसना चाहिए। हंसने से हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आप दिन में एक बार भी हंसते हैं, तो दिली से जुड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। हंसाने में जोक्स और चुटकुले हमारी काफी मदद करते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए हर दिन कुछ मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं। आज भी वायरल जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...



पति (मरते समय अपनी बीवी से)- अलमारी से तेरे सोने के गहने मैंने ही चोरी किए थे।

बीवी रोते हुए- कोई बात नहीं जी।

पति- तेरे भाई ने तुझे जो एक लाख रुपए दिए थे वह भी मैंने ही गायब किए थे।

पत्नी- कोई बात नहीं मैंने आपको माफ किया।

पति- तेरे कीमती साड़ियां भी मैंने चोरी कर अपनी प्रेमिका को दे दिए थे।

पत्नी- कोई बात नहीं जी, आपको जहर भी तो मैंने ही दिया था हो गई बात बराबर।