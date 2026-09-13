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चिड़ियाघर में छिपा हुआ है चालाक बंदर, जीनियस हैं तो 15 सेकेंड में खोजकर दिखाएं

Sun, 13 Sep 2026 05:27 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Sun, 13 Sep 2026 05:27 PM IST
सार

ऑप्टिकल इल्यूजन यानी आखों को धोखा। ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद लोगों के लिए सही जवाब देना बेहद मुश्किल काम होता है। इन तस्वीरों को लेकर पूछे गए सवाल का बेहद कम लोग सही जवाब देते हैं।

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brain teaser image spot the monkey in optical illusion
चिड़ियाघर में छिपा हुआ है चालाक बंदर, जीनियस हैं तो 15 सेकेंड में खोजकर दिखाएं - फोटो : Adobe Stock

सोशल मीडिया पर कई तरह के गेम्स देखने को मिलते हैं। आप इस खेल से अपना दिमाग तरोताजा कर सकते हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन एक ऐसा ही खेल है, जिसमें छिपी चीजों को खोजना होता है। कई ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों में छिपी पहेलियों को हल करना होता है, जबकि कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन गेम्स से दिमागी कसरत भी होती है। इस तरह के गेम्स को खेलना लोगों को काफी पसंद है। 



इस तरह की तस्वीरों को ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जाता है। यह तस्वीरें देखने में बेहद सामान्य होती हैं, लेकिन इन तस्वीरों में कई ऐसी चीजें छिपी होती हैं। यह चीजें आंखों के सामने होने के बाद भी आसानी से दिखाई नहीं देती हैं। आज भी हम आपके लिए एक तस्वीर लेकर आए हैं, जिसमें आपको बंदर खोजना है। बंदर को खोजने के लिए आपके पास 15 सेकेंड का समय है।
 
brain teaser image spot the monkey in optical illusion
चिड़ियाघर में छिपा हुआ है चालाक बंदर, जीनियस हैं तो 15 सेकेंड में खोजकर दिखाएं - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन्स तस्वीरों लोगों को भ्रमित करने का काम करती हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यह साधारण तस्वीर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इन तस्वीरों को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि इसमें छिपी चीजों को खोजना बेहद मुश्किल होता है। 
 

brain teaser image spot the monkey in optical illusion
चिड़ियाघर में छिपा हुआ है चालाक बंदर, जीनियस हैं तो 15 सेकेंड में खोजकर दिखाएं - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीर को देखने के बाद लगता है कि हमारी आंखों को धोखा हो रहा है। अगर आप किसी इंसान का आईक्यू लेवल टेस्ट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह तस्वीर बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप अभी तक बंदर को नहीं देख पाए हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।

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चिड़ियाघर में छिपा हुआ है चालाक बंदर, जीनियस हैं तो 15 सेकेंड में खोजकर दिखाएं - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों को देखकर ज्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इनसे दिमाग की अच्छी खासी कसरत होती है। सोशल मीडिया पर आए दिन इतनी पहेलियां देखने को मिलती हैं जो लोगों के दिमाग को घुमाकर रख देती हैं। इन तस्वीरों में कोई न कोई चीज छिपी होती हैं जिन्हें खोजना होता है। 

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चिड़ियाघर में छिपा हुआ है चालाक बंदर, जीनियस हैं तो 15 सेकेंड में खोजकर दिखाएं - फोटो : Adobe Stock

तस्वीर देखने में बेहद सामान्य है, लेकिन इसमें बंदर को खोजना मुश्किल काम है। इसके लिए आपको अपने दिमाग पर काफी जोर डालने की जरूरत है, तभी आप सही जवाब दे सकते हैं। अगर आप तस्वीर में बंदर को नहीं खोज पाते हैं, तो खबर की आखिर तस्वीर में आप आसानी से लाल घेरे में देख सकते हैं। 

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