सनरूफ वाली कार खरीदने का है प्लान?: किफायती कीमत में लग्जरी एहसास देंगी ये पांच शानदार गाड़ियां, देखें लिस्ट

1 of 6 किफायती दाम में पाएं शानदार गाड़ियां - फोटो : एआई जनरेटेड

नई कार खरीदते समय अगर आपकी पसंद में पैनोरामिक सनरूफ फीचर भी शामिल है, तो जरूरी नहीं कि आपको सबसे महंगा वेरिएंट ही चुनना पड़े। भारतीय बाजार में टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्ययूवी 3XO, किआ साइरस और ह्यूंदै क्रेटा जैसी कारों के चुनिंदा वेरिएंट में यह फीचर मिलता है। इनकी बताई गई एक्स-शोरूम कीमत करीब 9.72 लाख से शुरू होकर लगभग 12.97 लाख तक जाती है। हालांकि, कार चुनते समय सिर्फ सनरूफ नहीं, बल्कि इंजन, गियरबॉक्स और सेफ्टी फीचर्स पर भी ध्यान देना जरूरी माना जाता है।

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2 of 6 टाटा नेक्सन - फोटो : tatamotors

1. टाटा नेक्सन प्योर प्लस PS

टाटा नेक्सन उन लोगों के लिए एक विकल्प है, जो करीब दस लाख के बजट में पैनोरामिक सनरूफ वाली कार तलाश में हैं। नेक्सन प्योर प्लस पीएस वेरिएंट में टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। एएमटी विकल्प भी उपलब्ध बताया गया है। इसके अलावा, नेक्सन में डीजल और सीएनजी के विकल्प भी मिलते हैं।

हालांकि, सभी इंजन और गियरबॉक्स विकल्प एक ही वेरिएंट में उपलब्ध हों, यह जरूरी नहीं है। खरीदने से पहले चुने गए वेरिएंट की फीचर लिस्ट और कीमत की पुष्टि कर लें।

3 of 6 महिंद्रा XUV 3XO REVX एज (O) - फोटो : auto.mahindra

2. महिंद्रा XUV 3XO REVX एज (O)

महिंद्रा XUV 3XO REVX एज (O) भी इस सूची में शामिल है। इस वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 9.89 लाख है। XUV 3XO में पेट्रोल और डीजल इंजन के विकल्प मिलते हैं। मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प भी उपलब्ध हैं।

इस कार में इन्फोटेनमेंट सिस्टम और रोजमर्रा के इस्तेमाल से जुड़ी सुविधाएं मिलती हैं। अगर आप सनरूफ के साथ एक फीचर-पैक SUV चाहते हैं, तो इस वेरिएंट की तुलना दूसरे विकल्पों से कर सकते हैं।

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4 of 6 किया साइरोस HTK प्लस - फोटो : kia.com

3. किया साइरोस HTK प्लस

किया साइरोस HTK प्लस की शुरुआती कीमत लगभग 10.76 लाख बताई गई है। इस मॉडल में आराम, सुविधा और सेफ्टी से जुड़े फीचर्स मिलते हैं। साइरोस में पेट्रोल और डीजल सहित अलग-अलग पावरट्रेन विकल्प उपलब्ध हैं। हालांकि, सभी इंजन विकल्प HTK Plus वेरिएंट में मिलते हैं या नहीं, इसकी पुष्टि डीलरशिप या कंपनी की आधिकारिक वेरिएंट लिस्ट से करना बेहतर हो सकता है।

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5 of 6 एमजी एस्टर शाइन - फोटो : mgmotor