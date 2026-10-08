मिनी कूपर ऑक्सफोर्ड एडिशन की भारत में बुकिंग शुरू: छत पर बना है ब्रिटेन का झंडा! कैसे हैं फीचर्स और पावर?

मिनी इंडिया (MINI India) ने गुरुवार को भारत में मिनी कूपर ऑक्सफोर्ड एडिशन (MINI Cooper Oxford Edition) की प्री-लॉन्च बुकिंग शुरू कर दी है। इस स्पेशल एडिशन को सीमित संख्या में बिक्री के लिए पेश किया जाएगा।



दो वेरिएंट्स में उपलब्ध: यह स्पेशल एडिशन पेट्रोल से चलने वाली MINI 3-डोर हैचबैक पर आधारित है। और इसे दो वर्जन- Cooper C और ज्यादा पावरफुल Cooper S में पेश किया गया है।

यह स्पेशल एडिशन पेट्रोल से चलने वाली MINI 3-डोर हैचबैक पर आधारित है। और इसे दो वर्जन- Cooper C और ज्यादा पावरफुल Cooper S में पेश किया गया है। लिमिटेड एडिशन की वजह: यह खास एडिशन यूके स्थित प्लांट ऑक्सफोर्ड में पहली मॉडर्न MINI के निर्माण के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लाया गया है।

यह खास एडिशन यूके स्थित प्लांट ऑक्सफोर्ड में पहली मॉडर्न MINI के निर्माण के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लाया गया है। ऑक्सफोर्ड प्लांट की विरासत: 26 अप्रैल 2001 को इस प्लांट में पहली मॉडर्न MINI बनी थी। हालांकि क्लासिक मिनी का निर्माण 1959 से ही इस प्लांट में हो रहा है। 2001 से बीएमडब्ल्यू ग्रुप (BMW Group) यहां मॉडर्न MINI का निर्माण कर रहा है।