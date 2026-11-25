भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग को घरेलू स्तर पर मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना का असर अब आंकड़ों में दिखने लगा है। चालू वित्त वर्ष में इस योजना के तहत कंपनियों को 4,385.28 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया गया है। सरकार के मुताबिक योजना से निवेश का लक्ष्य भी पार हो चुका है। इसके साथ ही वाहन उद्योग में बिक्री और रोजगार के नए अवसर भी बढ़े हैं।

चालू वित्त वर्ष में कितना मिला प्रोत्साहन?

भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी जानकारी के मुताबिक, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए चलाई जा रही पीएलआई योजना के तहत 25 नवंबर 2026 तक 4,385.28 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन का भुगतान किया जा चुका है। योजना शुरू होने से अब तक कुल प्रोत्साहन राशि 6,771.64 करोड़ रुपये पहुंच गई है। यह योजना वाहन और उनके कलपुर्जे बनाने वाली कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने और आधुनिक तकनीक से जुड़े उत्पादों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करती है। सरकार का मकसद भारत को ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का मजबूत केंद्र बनाना और देश में ही जरूरी तकनीक तथा कलपुर्जों का उत्पादन बढ़ाना है।

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निवेश के मामले में तय लक्ष्य से आगे निकली योजना

इस योजना में निवेश के मोर्चे पर भी अच्छी प्रगति दर्ज की गई है। भारी उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 30 सितंबर 2026 तक इसमें मंजूरी पाने वाली कंपनियों ने कुल 52,806 करोड़ रुपये का निवेश किया है। यह सरकार की ओर से तय किए गए 42,500 करोड़ रुपये के लक्ष्य से काफी ज्यादा है। यानी कंपनियों ने निर्धारित लक्ष्य से 10,306 करोड़ रुपये अधिक निवेश किया है। सरकार के लिए यह अहम उपलब्धि है, क्योंकि योजना का एक बड़ा उद्देश्य देश में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट बनाने की क्षमता को बढ़ाना है। इससे घरेलू सप्लाई चेन को मजबूत करने और आधुनिक वाहन तकनीक के निर्माण को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है।

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बिक्री और रोजगार के मोर्चे पर भी फायदा

योजना से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि इसका असर सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं है। मंत्रालय के मुताबिक, पीएलआई ऑटो योजना ने वर्ष 2019-20 के मुकाबले अतिरिक्त बिक्री बढ़ाने में भी योगदान दिया है।

82,993 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बिक्री: योजना के तहत शामिल कंपनियों ने वर्ष 2019-20 के मुकाबले इतनी अतिरिक्त बिक्री दर्ज की है।

77,755 रोजगार के अवसर: योजना के जरिए अब तक इतने रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।

52,806 करोड़ रुपये का निवेश: 30 सितंबर 2026 तक कंपनियों की ओर से किया गया कुल निवेश।

6,771.64 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन: योजना शुरू होने से अब तक कंपनियों को इतनी रकम दी जा चुकी है।

घरेलू उत्पादन बढ़ाना है सरकार का मुख्य लक्ष्य

पीएलआई ऑटो योजना का एक अहम मकसद वाहनों और उनके कलपुर्जों में घरेलू स्तर पर बनने वाले उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ाना है। इसके लिए योजना में प्रोत्साहन पाने वाली कंपनियों के उत्पादों में कम से कम 50 फीसदी घरेलू मूल्य संवर्धन यानी डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन जरूरी रखा गया है। इसका मतलब है कि पात्र उत्पाद की कुल कीमत में कम से कम आधा हिस्सा भारत में किए गए उत्पादन और मूल्य संवर्धन से आना चाहिए। सरकार चाहती है कि कंपनियां सिर्फ तैयार वाहन असेंबल करने तक सीमित न रहें, बल्कि जरूरी तकनीक और कलपुर्जों का निर्माण भी देश में करें। इससे घरेलू सप्लाई चेन को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

25,938 करोड़ रुपये के बजट वाली है योजना

पीएलआई ऑटो योजना के लिए सरकार ने कुल 25,938 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। बुधवार को केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भारी उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हनीफ कुरैशी के साथ बैठक कर योजना की प्रगति और इसके क्रियान्वयन की समीक्षा की। इस दौरान निवेश, प्रोत्साहन राशि और योजना के तहत हो रहे कामकाज की स्थिति पर चर्चा हुई। सरकार इस योजना के जरिए एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी यानी आधुनिक वाहन तकनीक से जुड़े उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा दे रही है। अब तक के आंकड़े बताते हैं कि निवेश और रोजगार के मामले में योजना ने तय लक्ष्यों से आगे बढ़ने में मदद की है।