लग्जरी स्पोर्ट्स कार बनाने वाली कंपनी पोर्श बहुत जल्द अपनी मशहूर 718 बॉक्सस्टर को नए इलेक्ट्रिक अवतार में बाजार में उतारेगी। कंपनी ने इस अपकमिंग इलेक्ट्रिक रोडस्टर के लेट-स्टेज प्रोटोटाइप को लॉस एंजिल्स और स्पेन में अलग-अलग इवेंट्स के दौरान दिखाया है। इसके साथ ही कार की कई अहम तकनीकी जानकारियां भी सामने आई हैं। नई 718 बॉक्सस्टर EV को वैश्विक स्तर पर 2027 की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच लॉन्च किया जाएगा। कंपनी का दावा है कि इसका प्रोडक्शन मॉडल अब तक का सबसे पावरफुल 718 होगा।

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