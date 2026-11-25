टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट लॉन्च: E85 ईंधन पर भी दौड़ेगी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एमपीवी, जानें कीमत और नए फीचर
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुलदीप शर्मा Updated Wed, 25 Nov 2026 06:43 PM IST
सार
- टोयोटा ने इनोवा हाइक्रॉस का फेसलिफ्ट 19.59 लाख रुपये में लॉन्च किया है।
- यह दिसंबर 2022 में आई एमपीवी का पहला मिड-लाइफसाइकिल अपडेट है।
- E85 ईंधन की कंपैटिबिलिटी से यह भारत की इकलौती स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ी बन गई है।
- नई एलईडी हेडलैंप, 12.3 इंच की टचस्क्रीन और पैनोरमिक सनरूफ जैसे अपडेट मिले हैं।
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विस्तार
टोयोटा की लोकप्रिय एमपीवी इनोवा हाइक्रॉस नए रूप में आ गई है। कंपनी ने इसका फेसलिफ्ट 19.59 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है। दिसंबर 2022 में पहली बार आई इस गाड़ी का यह पहला मिड-लाइफसाइकिल अपडेट है। डिजाइन और फीचर्स में बदलाव के साथ इसमें E85 ईंधन की कंपैटिबिलिटी भी जुड़ी है, जिससे यह फिलहाल बिक रही भारत की इकलौती स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ी बन गई है।
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पहली बार मिला बड़ा अपडेटइनोवा हाइक्रॉस को पहली बार दिसंबर 2022 में पेश किया गया था, और अब उसे पहला बड़ा अपडेट मिला है। यह एक लोकप्रिय एमपीवी है। अपडेट में तीन चीजें शामिल हैं। इसमें पहला स्टाइलिंग में बदलाव, दूसरा फीचर्स में बढ़ोतरी और तीसरा E85 ईंधन की कंपैटिबिलिटी। कीमत की बात करें तो फेसलिफ्ट 19.59 लाख रुपये एक्स-शोरूम पर उतारी गई है। ऊंचे वेरिएंट में बड़ी टचस्क्रीन, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट में बड़ा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और नई हेडलैंप जैसी चीजें इसी अपडेट का हिस्सा हैं।
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E85 से बनी अलग पहचानइस अपडेट की सबसे खास बात E85 ईंधन की कंपैटिबिलिटी है। E85 ऐसा ईंधन है, जो 85 फीसदी इथेनॉल और पेट्रोल का मिश्रण होता है। इस सुविधा के साथ इनोवा हाइक्रॉस भारत में फिलहाल बिक रही अकेली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ी बन गई है। यानी हाइब्रिड तकनीक और इथेनॉल वाले ईंधन, दोनों का मेल इस एमपीवी में मिलता है। खबर में यह नहीं बताया गया कि इंजन या माइलेज में इससे क्या फर्क पड़ेगा, इसलिए इस बारे में आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना होगा।
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आगे के हिस्से में क्या बदला
- नई एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप, जिनके डीआरएल का डिजाइन टोयोटा टाइजर से मिलता-जुलता है।
- पहले से ज्यादा चौकोर ग्रिल, जो हाईलक्स जैसी दिखती है।
- ग्रिल में हीरे के आकार के एयर इनलेट।
- फॉग लैंप की जगह बदली गई है।
- नीचे की तरफ पतला एयर इनटेक।
- सिल्वर फिनिश वाली ट्रिम, जो अपडेटेड फ्रंट को पूरा करती है।