पहली बार मिला बड़ा अपडेट

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E85 से बनी अलग पहचान

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आगे के हिस्से में क्या बदला

नई एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप, जिनके डीआरएल का डिजाइन टोयोटा टाइजर से मिलता-जुलता है।

पहले से ज्यादा चौकोर ग्रिल, जो हाईलक्स जैसी दिखती है।

ग्रिल में हीरे के आकार के एयर इनलेट।

फॉग लैंप की जगह बदली गई है।

नीचे की तरफ पतला एयर इनटेक।

सिल्वर फिनिश वाली ट्रिम, जो अपडेटेड फ्रंट को पूरा करती है।

साइड और पीछे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं

अंदर नई स्क्रीन और ज्यादा फीचर्स

इनोवा हाइक्रॉस को पहली बार दिसंबर 2022 में पेश किया गया था, और अब उसे पहला बड़ा अपडेट मिला है। यह एक लोकप्रिय एमपीवी है। अपडेट में तीन चीजें शामिल हैं। इसमें पहला स्टाइलिंग में बदलाव, दूसरा फीचर्स में बढ़ोतरी और तीसरा E85 ईंधन की कंपैटिबिलिटी। कीमत की बात करें तो फेसलिफ्ट 19.59 लाख रुपये एक्स-शोरूम पर उतारी गई है। ऊंचे वेरिएंट में बड़ी टचस्क्रीन, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट में बड़ा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और नई हेडलैंप जैसी चीजें इसी अपडेट का हिस्सा हैं।इस अपडेट की सबसे खास बात E85 ईंधन की कंपैटिबिलिटी है। E85 ऐसा ईंधन है, जो 85 फीसदी इथेनॉल और पेट्रोल का मिश्रण होता है। इस सुविधा के साथ इनोवा हाइक्रॉस भारत में फिलहाल बिक रही अकेली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ी बन गई है। यानी हाइब्रिड तकनीक और इथेनॉल वाले ईंधन, दोनों का मेल इस एमपीवी में मिलता है। खबर में यह नहीं बताया गया कि इंजन या माइलेज में इससे क्या फर्क पड़ेगा, इसलिए इस बारे में आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना होगा।गाड़ी की साइड प्रोफाइल ज्यादातर पहले जैसी ही है। वही बड़े दरवाजे, शीशे का बड़ा एरिया और 18 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं। पीछे के हिस्से में भी बदलाव सीमित हैं, और टेल-लैंप सबसे बड़ा अपडेट हैं। यानी टोयोटा ने डिजाइन में सबसे ज्यादा मेहनत आगे के हिस्से पर की है, जबकि बाकी गाड़ी का मूल ढांचा पहले जैसा रखा है। फेसलिफ्ट को पहचानने के लिए आगे की शक्ल और पीछे की टेल-लाइट देखनी होंगी।अंदर ऊंचे वेरिएंट में 12.3 इंच की बड़ी टचस्क्रीन मिलती है, जो वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट करती है। पिछले मॉडल में यह 10.1 इंच की थी। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट में 12.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जोड़ा गया है, जबकि पेट्रोल वर्जन में 7 इंच का डिस्प्ले मिलता है। फीचर्स में ड्राइवर सीट की पावर एडजस्टमेंट, आगे की वेंटिलेटेड सीटें, पावर्ड ओटोमन वाली बीच की कतार की सीटें और पैनोरमिक सनरूफ भी शामिल हैं।