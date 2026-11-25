टेस्ला की फुल सेल्फ-ड्राइविंग (FSD) तकनीक इस्तेमाल करने वाली कारों ने एक नया आंकड़ा पार कर लिया है। कंपनी के लाइव सेफ्टी डैशबोर्ड के मुताबिक, एफएसडी के साथ अब तक 18 अरब माइल्स से ज्यादा की दूरी तय की जा चुकी है। इसमें से करीब 7.17 अरब माइल्स शहरों की सड़कों पर पूरे हुए हैं। खास बात है कि टेस्ला ने 17 अरब माइल्स का आंकड़ा पार करने के तीन सप्ताह से कुछ ज्यादा समय बाद ही यह नया मुकाम हासिल किया है। हालांकि, इस आंकड़े को पूरी तरह ड्राइवरलेस ड्राइविंग का रिकॉर्ड समझना सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें ड्राइवर की निगरानी में चलाए गए वाहनों का डेटा शामिल है। वहीं, कंपनी की रोबोटैक्सी सर्विस का माइलेज इससे अलग गिना जाता है।

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