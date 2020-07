mini cooper car with Mask - फोटो : Team-BHP

mini cooper with Mask - फोटो : Team-BHP

mini cooper with Mask - फोटो : Team-BHP

mini cooper with Mask - फोटो : Team-BHP

{"_id":"5f0d54a36a176d25c6176fbb","slug":"to-promote-used-car-sales-during-covid-19-dealer-made-dressed-a-mini-cooper-car-in-a-mask","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0921\u0940\u0932\u0930 \u0928\u0947 \u092e\u093e\u0938\u094d\u0915 \u092a\u0939\u0928\u093e \u0915\u0930 \u0938\u0921\u093c\u0915 \u092a\u0930 \u0926\u094c\u0921\u093c\u093e \u0926\u0940 \u0915\u093e\u0930, \u0935\u091c\u0939 \u091c\u093e\u0928 \u0915\u0930 \u0939\u094b \u091c\u093e\u090f\u0902\u0917\u0947 \u0939\u0948\u0930\u093e\u0928!","category":{"title":"Automobiles","title_hn":"\u0911\u091f\u094b-\u0935\u0930\u094d\u0932\u094d\u0921","slug":"automobiles"}}