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संत'अगाता बोलोग्नीज स्थित लैम्बोर्गिनी के मुख्यालय में इटली के गृह मंत्री माटेओ पियांटेडोसी और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इस सुपरकार का अनावरण किया गया। यह नया मॉडल पुलिस बेड़े में पुरानी लैम्बोर्गिनी हुराकान (Huracan) की जगह लेगा। विज्ञापन संत'अगाता बोलोग्नीज स्थित लैम्बोर्गिनी के मुख्यालय में इटली के गृह मंत्री माटेओ पियांटेडोसी और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इस सुपरकार का अनावरण किया गया। यह नया मॉडल पुलिस बेड़े में पुरानी लैम्बोर्गिनी हुराकान (Huracan) की जगह लेगा।

इटालियन स्टेट पुलिस ने अपनी स्पेशल-सर्विस बेड़े में ब्रांड-न्यू लैम्बोर्गिनी टेमेरारियो (Lamborghini Temerario) सुपरकार को शामिल किया है। इसके साथ ही लैम्बोर्गिनी और इटली पुलिस के बीच साल 2004 में शुरू हुई ऐतिहासिक साझेदारी का एक नया अध्याय शुरू हो गया है।