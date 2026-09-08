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Hindi News ›   Automobiles News ›   Italian Police Add 907 HP Lamborghini Temerario Hybrid Supercar to Special-Service Fleet

इटालियन पुलिस के बेड़े में शामिल हुई 907 HP की लैम्बोर्गिनी टेमेरारियो: जानें किन स्पेशल मिशन में होगी तैनात?

Tue, 08 Sep 2026 11:21 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Tue, 08 Sep 2026 11:21 PM IST
सार

इटली की स्टेट पुलिस ने अपने स्पेशल-सर्विस बेड़े में लैम्बोर्गिनी टेमेरारियो को शामिल किया है। लैम्बोर्गिनी टेमेरारियो, गैलार्डो और हुराकन समेत ब्रांड के उन कई मॉडलों में से एक है जिनका इस्तेमाल इटैलियन पुलिस करती है।

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Italian Police Add 907 HP Lamborghini Temerario Hybrid Supercar to Special-Service Fleet
Lamborghini Temerario Polizia - फोटो : Lamborghini

विस्तार
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इटालियन स्टेट पुलिस ने अपनी स्पेशल-सर्विस बेड़े में ब्रांड-न्यू लैम्बोर्गिनी टेमेरारियो (Lamborghini Temerario) सुपरकार को शामिल किया है। इसके साथ ही लैम्बोर्गिनी और इटली पुलिस के बीच साल 2004 में शुरू हुई ऐतिहासिक साझेदारी का एक नया अध्याय शुरू हो गया है।
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संत'अगाता बोलोग्नीज स्थित लैम्बोर्गिनी के मुख्यालय में इटली के गृह मंत्री माटेओ पियांटेडोसी और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इस सुपरकार का अनावरण किया गया। यह नया मॉडल पुलिस बेड़े में पुरानी लैम्बोर्गिनी हुराकान (Huracan) की जगह लेगा। 
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907 हॉर्सपावर वाली इस हाइब्रिड सुपरकार का उपयोग किन-किन कार्यों के लिए किया जाएगा?

यह हाई-परफॉर्मेस कार केवल गश्त या दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक अभियानों के लिए तैनात की जाएगी:
  • आपातकालीन चिकित्सा परिवहन: इसका प्राथमिक उपयोग पूरे इटली में मानव अंगों और अति-आवश्यक चिकित्सा सामग्रियों को बहुत कम समय में सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना होगा।
  • विशेष पुलिस संशोधन: कार को इटालियन स्टेट पुलिस के नीले और सफेद आधिकारिक लिवरी, इमरजेंसी लाइटिंग, आधुनिक रेडियो उपकरण और ऑपरेशनल मॉडिफिकेशन्स से लैस किया गया है।
  • आपातकालीन तंत्र का हिस्सा: यह कार केवल तेज गति ही प्रदान नहीं करती, बल्कि मेडिकल समन्वय, सुरक्षित पैकेजिंग, रूट प्लानिंग और ट्रैफिक प्रबंधन जैसे व्यापक इमरजेंसी-रिस्पॉन्स सिस्टम के एक कुशल टूल के रूप में काम करेगी।

लैम्बोर्गिनी टेमेरारियो पुलिस कार में कैसा पावरट्रेन और इंजन दिया गया है?

यह नई पुलिस कार लैम्बोर्गिनी के आधुनिक हाइब्रिड पावरट्रेन प्लेटफॉर्म पर आधारित है:
  • इंजन और मोटर: इसमें ट्विन-टर्बोचार्ज़्ड 4.0-लीटर V8 इंजन के साथ 3 इलेक्ट्रिक मोटर्स का संयोजन मिलता है।
  • पावर और टॉर्क आउटपुट: यह हाइब्रिड सिस्टम मिलकर 907 hp की विशाल पावर जनरेट करता है। केवल V8 इंजन ही 800 hp की पावर और 730 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इसमें 3.8kWh क्षमता का बैटरी पैक भी दिया गया है।
  • सड़क सुरक्षा के साथ रफ्तार: इस पावर की बदौलत गाड़ी लंबे रास्तों को बेहद कम समय में तय कर सकती है। हालांकि, संवेदनशील चिकित्सा सामग्री ले जाते समय और शहरी क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा व परिचालन प्रक्रियाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। 
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लैम्बोर्गिनी और इटालियन स्टेट पुलिस की 20 साल पुरानी साझेदारी का इतिहास क्या रहा है?

इटालियन स्टेट पुलिस के साथ लैम्बोर्गिनी की साझेदारी पिछले दो दशकों से सफलतापूर्वक चली आ रही है:
  • शुरुआत (2004): इस साझेदारी की शुरुआत साल 2004 में लैम्बोर्गिनी गैलार्डो (Gallardo) के साथ हुई थी, जिसने उसी साल सितंबर में अपना पहला ऑर्गन-ट्रांसपोर्ट मिशन पूरा किया था।
  • बेड़े में शामिल प्रमुख मॉडल्स: पिछले 20 वर्षों में पुलिस बेड़े में Gallardo LP 560-4, हुराकान के कई मॉडल्स और साल 2023 में Urus Performante को शामिल किया गया। टेमेरारियो इस बेड़े में शामिल होने वाली छठी (6th) लैम्बोर्गिनी कार बन गई है।
  • बड़ा योगदान: लैम्बोर्गिनी के अनुसार, इन सुपरcars ने अब तक पूरे इटली में 200 से अधिक ऑर्गन-ट्रांसपोर्ट मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इसके अलावा, इन्होंने 1,500 से अधिक सड़क-सुरक्षा जागरूकता अभियानों में भाग लेकर युवाओं को जिम्मेदार ड्राइविंग के प्रति जागरूक किया है।
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