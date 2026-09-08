भारत में अगस्त 2026 के दौरान ईवी बिक्री में 53% का बड़ा उछाल: किस वाहन श्रेणी में कैसा रहा प्रदर्शन?

FADA (फाडा) अध्यक्ष साई गिरिधर के मुताबिक, मासिक गिरावट के बावजूद अगस्त 2026 इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए अब तक का सबसे मजबूत अगस्त रहा।

उन्होंने कहा कि अगस्त में सभी चार प्रमुख ईवी श्रेणी ने अगस्त के लिए नया रिकॉर्ड बनाया। यानी इलेक्ट्रिक दोपहिया, तीन-पहिया, पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल- किसी भी श्रेणी में पिछले अगस्त के मुकाबले रिकॉर्ड स्तर से नीचे प्रदर्शन नहीं हुआ।



इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री कितनी बढ़ी?

अगस्त में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री 1,83,204 यूनिट रही। यह अगस्त 2025 की तुलना में 67.05 प्रतिशत अधिक है।

हालांकि, जुलाई 2026 के मुकाबले बिक्री में 10.35 प्रतिशत की गिरावट आई। दोपहिया वाहन बाजार में EV की हिस्सेदारी अगस्त में 10.7 प्रतिशत रही, जो एक साल पहले 7.7 प्रतिशत थी। लेकिन जुलाई में दर्ज 11.2 प्रतिशत हिस्सेदारी की तुलना में यह कम रही।