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इस अपडेट के बाद अब काइनेटिक DX रेंज की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.18 लाख रुपये हो गई है, जबकि नया 3.1 kWh वेरिएंट अब लाइन-अप में सबसे टॉप पर स्थित है। विज्ञापन इस अपडेट के बाद अब काइनेटिक DX रेंज की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.18 लाख रुपये हो गई है, जबकि नया 3.1 kWh वेरिएंट अब लाइन-अप में सबसे टॉप पर स्थित है।

भारतीय दोपहिया निर्माता काइनेटिक ने अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर सीरीज को अपडेट करते हुए नया Kinetic DX Plus 3.1 kWh वेरिएंट पेश किया है। यह नया लॉन्ग-रेंज वेरिएंट उन खरीदारों को ध्यान में रखकर लाया गया है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से बचना चाहते हैं।