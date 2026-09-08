काइनेटिक DX Plus इलेक्ट्रिक स्कूटर को मिली 3.1 kWh बैटरी: 132 किमी की रेंज का दावा, कितनी है कीमत?
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Tue, 08 Sep 2026 10:19 PM IST
सार
Kinetic ने अपने DX इलेक्ट्रिक स्कूटर लाइनअप का विस्तार करते हुए नया DX Plus 3.1 kWh वेरिएंट पेश किया है। इसमें बड़ी 3.1 kWh बैटरी दी गई है। जानें इसके फीचर्स और कितनी है कीमत।
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विस्तार
भारतीय दोपहिया निर्माता काइनेटिक ने अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर सीरीज को अपडेट करते हुए नया Kinetic DX Plus 3.1 kWh वेरिएंट पेश किया है। यह नया लॉन्ग-रेंज वेरिएंट उन खरीदारों को ध्यान में रखकर लाया गया है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से बचना चाहते हैं।
इस अपडेट के बाद अब काइनेटिक DX रेंज की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.18 लाख रुपये हो गई है, जबकि नया 3.1 kWh वेरिएंट अब लाइन-अप में सबसे टॉप पर स्थित है।
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इस अपडेट के बाद अब काइनेटिक DX रेंज की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.18 लाख रुपये हो गई है, जबकि नया 3.1 kWh वेरिएंट अब लाइन-अप में सबसे टॉप पर स्थित है।
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नए 3.1 kWh बैटरी पैक वेरिएंट में कितनी रेंज मिलती है और यह पुराने मॉडल से कितना अलग है?नया Kinetic DX Plus 3.1 kWh वेरिएंट मौजूदा DX Plus 2.6 kWh वेरिएंट के साथ बेचेगा (जबकि बेस DX वेरिएंट में केवल 2.6 kWh बैटरी ही मिलेगी):
- बढ़ी हुई ड्राइविंग रेंज: बड़े बैटरी पैक की बदौलत नए DX Plus की IDC प्रमाणित ड्राइविंग रेंज 132 किलोमीटर तक पहुंच गई है। यह 2.6 kWh वेरिएंट (105 किमी रेंज) की तुलना में 27 किमी अधिक है।
- LFP बैटरी केमिस्ट्री: कंपनी के अनुसार, नए बैटरी पैक में LFP केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया गया है, जो अपनी हाई थर्मल स्टेबिलिटी और लंबी उम्र के लिए जानी जाती है।
- वास्तविक रेंज का अंतर: 132 किमी की यह रेंज IDC टेस्ट साइकिल पर आधारित है। वास्तविक दुनिया में मिलने वाली रेंज सवारी की स्पीड, ट्रैफिक स्थिति, पेलोड, सड़क की बनावट, टायर प्रेशर और चुने गए राइडिंग मोड के आधार पर अलग हो सकते हैं।
पावरट्रेन, मोटर आउटपुट और राइडिंग मोड्स में क्या-क्या बदलाव देखने को मिलते हैं?अधिक ड्राइविंग रेंज हासिल करने के लिए केवल बड़ी बैटरी ही नहीं, बल्कि मोटर ट्यूनिंग में भी बदलाव किया गया है:
- मोटर आउटपुट: 3.1 kWh वेरिएंट में 3.8 kW की पीक आउटपुट देने वाली इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जबकि 2.6 kWh वाले वेरिएंट में 4.78 kW की अधिक पावरफुल मोटर मिलती है।
- राइडिंग मोड्स: रेंज-फोकस्ड 3.1 kWh वेरिएंट में केवल दो राइडिंग मोड्स- Range और Power मिलते हैं। इसमें बेस DX और 2.6 kWh वेरिएंट में मिलने वाला 'Turbo' मोड हटा दिया गया है।
- किसे कौन-सा चुनना चाहिए: जो ग्राहक बेहतर पिकअप और अतिरिक्त राइडिंग मोड चाहते हैं, उनके लिए 2.6 kWh वेरिएंट बेहतर है; वहीं जो लंबी दूरी का सफर तय करना चाहते हैं, उनके लिए 3.1 kWh मॉडल उपयुक्त विकल्प है।
नए काइनेटिक DX Plus 3.1 kWh में कौन-कौन से फीचर्स, स्टोरेज और कलर ऑप्शन दिए गए हैं?डिजाइन और फीचर्स के मामले में नए वेरिएंट में स्टैंडर्ड DX Plus वाले सभी फीचर्स को बरकरार रखा गया है:
- बॉडी और डिस्प्ले: इसमें मजबूत मेटल बॉडी, ऑल-एलईडी लाइटिंग, 8.8-इंच की एलसीडी इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन और 37-लीटर का विशाल अंडर-सीट स्टोरेज दिया गया है।
- स्मार्ट फीचर्स: स्कूटर में पासवर्ड-बेस्ड इग्निशन के साथ कीलेस गो (Keyless Go), क्रूज कंट्रोल, टेलीमैटिक्स, फ्रंट डिस्क ब्रेक, पार्क असिस्ट, रिवर्स मोड, रीजनेरेटिव ब्रेकिंग और 'इजी फ्लिप' फुटरेस्ट जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं।
- कलर: यह नया 3.1 kWh वेरिएंट पांच रंगों में पेश किया गया है। जिसमें रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रे और व्हाइट जैसे रंग शामिल हैं।