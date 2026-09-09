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Hindi News ›   Automobiles News ›   Royal Enfield Himalayan 440 vs Yezdi Adventure: Engine, Features, Price Comparison

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 बनाम येज्दी एडवेंचर: इंजन, परफॉर्मेंस और फीचर्स में कौन है आपके लिए बेस्ट? ऐसे समझें

Wed, 09 Sep 2026 10:24 AM IST
जागृति शुक्ला ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जागृति शुक्ला Updated Wed, 09 Sep 2026 10:24 AM IST
सार

भारत में एडवेंचर बाइक्स के बीच मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। हाल ही में पेश की गई रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 अब सीधे येज्दी एडवेंचर को टक्कर दे रही है। दोनों ही बाइक्स ऐसे खरीददारों को आकर्षित करती हैं, जो भारी-भरकम और महंगी मशीनों के बजाय किफायती, दैनिक उपयोग में आसान और टूरिंग-सक्षम बाइक चाहते हैं। आइए जानते हैं कि दोनों में से कौन किस पर भारी पड़ती है।
 

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Royal Enfield Himalayan 440 vs Yezdi Adventure: Engine, Features, Price Comparison
रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 बनाम येज्दी एडवेंचर - फोटो : royalenfield and jawayezdimotorcycles

विस्तार
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एडवेंचर बाइक खरीदने वालों के लिए रॉयल  एनफील्ड हिमालयन 440 और येज्दी एडवेंचर दो ऐसे विकल्प हैं, जो करीब दो लाख रुपये के बजट में दमदार पैकेज देने का दावा करते हैं। दोनों मोटरसाइकिलें उन राइडर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, जो रोजाना की सवारी के साथ हाईवे टूरिंग और हल्के ऑफ-रोडिंग का मजा लेना चाहते हैं। हालांकि, इंजन, राइडिंग कैरेक्टर, हार्डवेयर और फीचर्स के मामले में दोनों का अप्रोच अलग है। आइए कीमत से लेकर इंजन, परफॉर्मेंस और फीचर्स तक दोनों की तुलना करते हैं।

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इंजन और परफॉर्मेंस

  • रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 में 443cc का एयर और ऑयल-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है। यह इंजन 6,250rpm पर 25.4bhp की पावर और 4,000rpm पर 34Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।
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  • वहीं, येज्दी एडवेंचर में 334cc का लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है। यह 8,000rpm पर 29.6bhp की पावर और 5,800rpm पर 29.8Nm का टॉर्क देता है। इसमें भी 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है।
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  • कागजों पर येज्दी एडवेंचर ज्यादा पावर देती है, जबकि हिमालयन 440 का टॉर्क आउटपुट ज्यादा है और यह कम आरपीएम पर उपलब्ध होता है। ऐसे में धीमी रफ्तार, चढ़ाई और खराब रास्तों पर हिमालयन का टॉर्क डिलीवरी पैटर्न ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। वहीं हाईवे पर येज्दी का ज्यादा पावर आउटपुट इसे तेज रफ्तार पर ज्यादा उत्साहपूर्ण बना सकता है।


डायमेंशन और हार्डवेयर

  • हिमालयन 440 में 220mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और 800mm की सीट हाइट मिलती है। इसमें 21-इंच का फ्रंट व्हील दिया गया है, जो खराब रास्तों और ऑफ-रोडिंग में बेहतर क्षमता देने के लिए उपयोगी है। बाइक में 15-लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है।
  • येज्दी एडवेंचर में भी 220mm का ग्राउंड क्लीयरेंस है, जबकि इसकी सीट हाइट 815mm है। इसका फ्यूल टैंक 15.5 लीटर का है। बाइक में 21-इंच फ्रंट और 17-इंच रियर व्हील सेटअप मिलता है।
  • ब्रेकिंग की बात करें तो येज्दी एडवेंचर में 320mm का फ्रंट डिस्क दिया गया है। वहीं हिमालयन 440 में 300mm का फ्रंट डिस्क मिलता है। दोनों में डुअल-चैनल ABS दिया गया है।


फीचर्स में किसका पलड़ा भारी?

  • फीचर्स के मामले में येज्दी एडवेंचर काफी मजबूत पैकेज पेश करती है। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, एडजस्टेबल विंडस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और राइडिंग से जुड़े अलग-अलग मोड्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा 7-स्टेप एडजस्टेबल रियर मोनोशॉक भी दिया गया है।
  • हिमालयन 440 में एलईडी हेडलाइट, यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग और नेविगेशन से जुड़े फीचर्स मिलते हैं। इसका फोकस ज्यादा सरल और प्रैक्टिकल एडवेंचर पैकेज पर है।
  • येज्दी एडवेंचर का एक और फायदा इसका ट्यूबलेस स्पोक व्हील वाला विकल्प है, जो लंबी दूरी की टूरिंग और खराब रास्तों पर पंचर की स्थिति में ज्यादा व्यावहारिक हो सकता है।


कीमत में कितना अंतर?
कीमत की बात करें तो हिमालयन 440 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹2.29 लाख है। वहीं येज्दी एडवेंचर की शुरुआती कीमत करीब ₹2.09 लाख से शुरू होती है। यानी एंट्री प्राइस पर येज्दी एडवेंचर करीब 20 हजार तक सस्ती पड़ती है।
हालांकि, येज्दी एडवेंचर के अलग-अलग वेरिएंट और व्हील विकल्पों के कारण इसकी कीमत ऊपर जाती है। इसलिए खरीदारी से पहले चुने गए वेरिएंट की कीमत जरूर जांचनी चाहिए।

कौन सी बाइक आपके लिए बेहतर?

  • अगर आपकी प्राथमिकता कम सीट हाइट, ज्यादा लो-एंड टॉर्क, 21-इंच फ्रंट व्हील और रॉयल एनफील्ड का स्थापित हिमालयन पैकेज है, तो हिमालयन 440 ज्यादा आकर्षक विकल्प हो सकती है।
  • वहीं, अगर आप कम शुरुआती कीमत के साथ ज्यादा पावर, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइडिंग मोड्स और ज्यादा फीचर-लोडेड पैकेज चाहते हैं, तो येज्दी एडवेंचर पर विचार किया जा सकता है।
  • आखिर में फैसला सिर्फ स्पेसिफिकेशन देखकर नहीं होना चाहिए। दोनों बाइक्स की टेस्ट राइड, आपके शहर में डीलर और सर्विस नेटवर्क, स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता और लंबे समय की ओनरशिप कॉस्ट भी खरीदारी से पहले जरूर ध्यान में रखें।
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