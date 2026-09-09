रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 बनाम येज्दी एडवेंचर: इंजन, परफॉर्मेंस और फीचर्स में कौन है आपके लिए बेस्ट? ऐसे समझें

एडवेंचर बाइक खरीदने वालों के लिए रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 और येज्दी एडवेंचर दो ऐसे विकल्प हैं, जो करीब दो लाख रुपये के बजट में दमदार पैकेज देने का दावा करते हैं। दोनों मोटरसाइकिलें उन राइडर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, जो रोजाना की सवारी के साथ हाईवे टूरिंग और हल्के ऑफ-रोडिंग का मजा लेना चाहते हैं। हालांकि, इंजन, राइडिंग कैरेक्टर, हार्डवेयर और फीचर्स के मामले में दोनों का अप्रोच अलग है। आइए कीमत से लेकर इंजन, परफॉर्मेंस और फीचर्स तक दोनों की तुलना करते हैं।

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