'भोजन बनाम ईंधन' संकट पर ICRIER का सुझाव: इथेनॉल की कमी होने पर E20 से घटाकर E15 किया जाए ब्लेंडिंग लक्ष्य

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प्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी के सह-लेखन में तैयार इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि सरकार को E20 (20% इथेनॉल मिश्रण) को अपने दीर्घकालिक लक्ष्य के रूप में बनाए रखना चाहिए। लेकिन जब घरेलू स्तर पर इथेनॉल की उपलब्धता कम हो या खाद्य सुरक्षा पर दबाव पड़े, तो ब्लेंडिंग लक्ष्य को अस्थायी रूप से घटाकर E15 (15% मिश्रण) कर देना चाहिए। विज्ञापन प्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी के सह-लेखन में तैयार इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि सरकार को E20 (20% इथेनॉल मिश्रण) को अपने दीर्घकालिक लक्ष्य के रूप में बनाए रखना चाहिए। लेकिन जब घरेलू स्तर पर इथेनॉल की उपलब्धता कम हो या खाद्य सुरक्षा पर दबाव पड़े, तो ब्लेंडिंग लक्ष्य को अस्थायी रूप से घटाकर E15 (15% मिश्रण) कर देना चाहिए।

आर्थिक शोध संस्थान 'इक्रियर' (ICRIER) द्वारा प्रकाशित "फूड बनाम फ्यूल: रिकैलिब्रेटिंग इंडियाज इथेनॉल ब्लेंडिंग स्ट्रैटेजी" शीर्षक वाली एक शोध रिपोर्ट में सरकार को 'इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल' (EBP) कार्यक्रम में अधिक लचीला दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की गई है।