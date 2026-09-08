गाड़ी में मौजूद अपनी मां से चालक ने क्या कहा और उनका क्या रिएक्शन था?

This Thar owner was driving on the road with his mother, who was also sitting inside the car. When he encountered traffic and vehicles were stopped ahead, he drove his Thar up onto the raised pavement beside the road just to get ahead of the traffic.



He then said that this is… pic.twitter.com/IyHdoCY1Ea — Saffron Chargers (@SaffronChargers) September 8, 2026

फुटपाथ पर गाड़ी चलाते समय चालक ने खुद ही अपने मोबाइल से वीडियो शूट किया। उसने कैमरे को बगल वाली सीट पर बैठी अपनी मां की तरफ घुमाया और कहा, "थार लेने का यही तो फायदा है, कहीं भी चढ़ा लो।"उस समय उसकी मां मुस्कुराती हुई नजर आईं। इसके बाद चालक ने आगे खड़े एक बाइक सवार को इशारे से हटने को कहा और अपनी गाड़ी वापस मुख्य सड़क पर उतार ली। चालक अपने इस शॉर्टकट और हरकत पर खुद ही काफी खुश और मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा था।