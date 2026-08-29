अगस्त में वाहन बिक्री में उछाल: पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री 10% और टू-व्हीलर्स की 20% बढ़ी, जानें क्या है वजह?

अगस्त 2026 में भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में यात्री वाहनों और दोपहिया वाहनों की खुदरा मांग मजबूत बनी रही। यस सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण भारत में ओणम के दौरान बढ़ी खरीदारी, बेहतर आपूर्ति व्यवस्था और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बनी पूछताछ ने वाहन बिक्री को समर्थन दिया।



रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त में यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 9-10 प्रतिशत से अधिक बढ़ने की संभावना है। वहीं, दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री में 18 से 20 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वाणिज्यिक वाहनों में भी मांग स्थिर रही।