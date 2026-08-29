फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Automobiles News ›   CNG Cylinder Rules: No Gas Refill If Hydro Test or Compliance Plate Has Expired

सीएनजी गाड़ी चालकों के लिए जरूरी खबर: हाइड्रो टेस्ट या कंप्लायंस प्लेट की वैधता खत्म होने पर नहीं मिलेगी गैस!

Sat, 29 Aug 2026 05:28 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Sat, 29 Aug 2026 05:28 PM IST
सार

अगर आप सीएनजी गाड़ी चलाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सीएनजी सिलेंडरों की सुरक्षा जांच को लेकर नियम काफी सख्त कर दिए गए हैं।

विज्ञापन
CNG Cylinder Rules: No Gas Refill If Hydro Test or Compliance Plate Has Expired
CNG Vehicles - फोटो : Amar Ujala

CNG (सीएनजी) वाहन चलाने वाले वाहन मालिकों के लिए सुरक्षा जांच से जुड़े नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। अगर आपके वाहन के सीएनजी सिलेंडर का हाइड्रो टेस्ट या कंप्लायंस प्लेट की वैधता समाप्त हो चुकी है, तो CNG स्टेशन पर गैस भरने से मना किया जा सकता है। 


इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने सीएनजी की कीमत में 3.89 रुपये की बढ़ोतरी की है। ऐसे में सीएनजी वाहन मालिकों के लिए यह जानना जरूरी है कि गैस भरवाने से पहले किन दस्तावेजों और सुरक्षा मानकों की जांच करनी चाहिए। 


इसके साथ ही आईजीएल ने पंपों पर नोटिस बोर्ड लगाकर साफ कर दिया है कि बिना वैध हाइड्रो टेस्ट और कंप्लायंस प्लेट के किसी भी वाहन को गैस रिफिल की सुविधा नहीं दी जाएगी। इसलिए सीएनजी पंप जाने से पहले इन जानकारियों को जांचना बेहद जरूरी है।
CNG Cylinder Rules: No Gas Refill If Hydro Test or Compliance Plate Has Expired
CNG Cars - फोटो : Adobe Stock

हाइड्रो टेस्ट क्यों जरूरी है?

सीएनजी से चलने वाले वाहनों के लिए हाइड्रो टेस्ट एक अनिवार्य सुरक्षा जांच है। इस परीक्षण के जरिए दबाव सहने वाले हिस्सों, जैसे सीएनजी सिलेंडर, पाइप और गैस टैंक की मजबूती की जांच की जाती है। साथ ही संभावित गैस रिसाव जैसी समस्याओं का भी पता लगाने का प्रयास किया जाता है। 


इसका मुख्य उद्देश्य सीएनजी सिलेंडर की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यदि वाहन का हाइड्रो टेस्ट एक्सपायर हो चुका है, तो उसे सीएनजी भरवाने में परेशानी हो सकती है। 
 

दिए गए विवरण के अनुसार, सीएनजी सिलेंडर का हाइड्रो टेस्ट हर तीन साल में कराना जरूरी है।
CNG Cylinder Rules: No Gas Refill If Hydro Test or Compliance Plate Has Expired
CNG Cars - फोटो : Adobe Stock

कंप्लायंस प्लेट क्या होती है?

कंप्लायंस प्लेट सीएनजी वाहन पर लगी एक प्लेट होती है, जो यह जानकारी देती है कि वाहन में लगाया गया सीएनजी किट और सिलेंडर निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप है या नहीं।

इस प्लेट पर वाहन और सीएनजी सिस्टम से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होती हैं, जिनमें शामिल हैं-

  • हाइड्रो टेस्ट की तारीख

  • सीएनजी किट लगाए जाने की तारीख

  • सीएनजी सिलेंडर नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी
विज्ञापन
विज्ञापन
CNG Cylinder Rules: No Gas Refill If Hydro Test or Compliance Plate Has Expired
CNG Cars - फोटो : Adobe Stock

सीएनजी भरवाने से पहले क्या जांचें?

सीएनजी स्टेशन पर जाने से पहले वाहन मालिकों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि-

  • सीएनजी सिलेंडर का हाइड्रो टेस्ट वैध है।

  • कंप्लायंस प्लेट मौजूद और वैध है।

  • प्लेट पर दर्ज जरूरी जानकारी स्पष्ट है।

यानी, सीएनजी वाहन में गैस भरवाने से पहले केवल ईंधन की कीमत ही नहीं, बल्कि हाइड्रो टेस्ट और कंप्लायंस प्लेट की वैधता जांचना भी जरूरी है। इनकी अवधि समाप्त होने पर सीएनजी स्टेशन पर गैस भरने से इनकार किया जा सकता है।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें ऑटोमोबाइल समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। ऑटोमोबाइल जगत की अन्य खबरें जैसे लेटेस्ट कार न्यूज़, लेटेस्ट बाइक न्यूज़, सभी कार रिव्यू और बाइक रिव्यू आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed