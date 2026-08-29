सीएनजी गाड़ी चालकों के लिए जरूरी खबर: हाइड्रो टेस्ट या कंप्लायंस प्लेट की वैधता खत्म होने पर नहीं मिलेगी गैस!

सीएनजी से चलने वाले वाहनों के लिए हाइड्रो टेस्ट एक अनिवार्य सुरक्षा जांच है। इस परीक्षण के जरिए दबाव सहने वाले हिस्सों, जैसे सीएनजी सिलेंडर, पाइप और गैस टैंक की मजबूती की जांच की जाती है। साथ ही संभावित गैस रिसाव जैसी समस्याओं का भी पता लगाने का प्रयास किया जाता है।



इसका मुख्य उद्देश्य सीएनजी सिलेंडर की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यदि वाहन का हाइड्रो टेस्ट एक्सपायर हो चुका है, तो उसे सीएनजी भरवाने में परेशानी हो सकती है।



दिए गए विवरण के अनुसार, सीएनजी सिलेंडर का हाइड्रो टेस्ट हर तीन साल में कराना जरूरी है।