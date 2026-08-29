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सीएनजी गाड़ी चालकों के लिए जरूरी खबर: हाइड्रो टेस्ट या कंप्लायंस प्लेट की वैधता खत्म होने पर नहीं मिलेगी गैस!
CNG (सीएनजी) वाहन चलाने वाले वाहन मालिकों के लिए सुरक्षा जांच से जुड़े नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। अगर आपके वाहन के सीएनजी सिलेंडर का हाइड्रो टेस्ट या कंप्लायंस प्लेट की वैधता समाप्त हो चुकी है, तो CNG स्टेशन पर गैस भरने से मना किया जा सकता है।
इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने सीएनजी की कीमत में 3.89 रुपये की बढ़ोतरी की है। ऐसे में सीएनजी वाहन मालिकों के लिए यह जानना जरूरी है कि गैस भरवाने से पहले किन दस्तावेजों और सुरक्षा मानकों की जांच करनी चाहिए।
इसके साथ ही आईजीएल ने पंपों पर नोटिस बोर्ड लगाकर साफ कर दिया है कि बिना वैध हाइड्रो टेस्ट और कंप्लायंस प्लेट के किसी भी वाहन को गैस रिफिल की सुविधा नहीं दी जाएगी। इसलिए सीएनजी पंप जाने से पहले इन जानकारियों को जांचना बेहद जरूरी है।
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- फोटो : Adobe Stock
हाइड्रो टेस्ट क्यों जरूरी है?
सीएनजी से चलने वाले वाहनों के लिए हाइड्रो टेस्ट एक अनिवार्य सुरक्षा जांच है। इस परीक्षण के जरिए दबाव सहने वाले हिस्सों, जैसे सीएनजी सिलेंडर, पाइप और गैस टैंक की मजबूती की जांच की जाती है। साथ ही संभावित गैस रिसाव जैसी समस्याओं का भी पता लगाने का प्रयास किया जाता है।
इसका मुख्य उद्देश्य सीएनजी सिलेंडर की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यदि वाहन का हाइड्रो टेस्ट एक्सपायर हो चुका है, तो उसे सीएनजी भरवाने में परेशानी हो सकती है।
दिए गए विवरण के अनुसार, सीएनजी सिलेंडर का हाइड्रो टेस्ट हर तीन साल में कराना जरूरी है।
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कंप्लायंस प्लेट क्या होती है?
कंप्लायंस प्लेट सीएनजी वाहन पर लगी एक प्लेट होती है, जो यह जानकारी देती है कि वाहन में लगाया गया सीएनजी किट और सिलेंडर निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप है या नहीं।
इस प्लेट पर वाहन और सीएनजी सिस्टम से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होती हैं, जिनमें शामिल हैं-
हाइड्रो टेस्ट की तारीख
सीएनजी किट लगाए जाने की तारीख
सीएनजी सिलेंडर नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी
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सीएनजी भरवाने से पहले क्या जांचें?
सीएनजी स्टेशन पर जाने से पहले वाहन मालिकों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि-
सीएनजी सिलेंडर का हाइड्रो टेस्ट वैध है।
कंप्लायंस प्लेट मौजूद और वैध है।
प्लेट पर दर्ज जरूरी जानकारी स्पष्ट है।
यानी, सीएनजी वाहन में गैस भरवाने से पहले केवल ईंधन की कीमत ही नहीं, बल्कि हाइड्रो टेस्ट और कंप्लायंस प्लेट की वैधता जांचना भी जरूरी है। इनकी अवधि समाप्त होने पर सीएनजी स्टेशन पर गैस भरने से इनकार किया जा सकता है।
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