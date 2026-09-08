नए कलर ऑप्शन्स के साथ आई सुजुकी जिक्सर रेंज: 155cc और 250cc मॉडल हुए और स्टाइलिश; जानें फीचर्स और कीमत

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स्टैंडर्ड जिक्सर और जिक्सर एसएफ के लिए सबसे बड़ा अपडेट मेटैलिक ऊर्ट ग्रे + पर्ल ब्लेज ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन का है। यह नया फिनिश दोनों मोटरसाइकिल्स को पहले के मुकाबले ज्यादा आकर्षक और अलग लुक देता है। नए कलर के बावजूद बाइक की मौजूदा स्पोर्टी स्टाइलिंग को बरकरार रखा गया है। यानी कंपनी ने इस अपडेट में डिजाइन को पूरी तरह बदलने के बजाय नए कलर के जरिए बाइक के लुक को फ्रेश किया है।बड़ी 250cc रेंज में भी कंपनी ने नए कलर ऑप्शन जोड़े हैं। जिक्सर 250 और जिक्सर एसएफ 250 को अब ग्लास स्पार्कल ब्लैक प्लस मेटैलिक ऊर्ट ग्रे कलर कॉम्बिनेशन में खरीदा जा सकता है। यही कलर कॉम्बिनेशन फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल जिक्सर SF 250 एफएफवी में भी उपलब्ध है। इसके अलावा एफएफवी मॉडल को ग्लास स्पार्ककल ब्लैक फिनिश में भी पेश किया गया है।