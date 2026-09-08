लंबे समय तक खड़ी कार की बैटरी नहीं होगी खराब: अपनाएं ये आसान टिप्स, बचेंगे इमरजेंसी में होने वाली परेशानी से

अक्सर लोग रोजाना चलाने के लिए नहीं खरीदते, वह कहीं दूर आने-जाने के लिए कार का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में कभी-कभी लंबे समय तक खड़ी रहती हैं। ऐसे में कार की बैटरी पर भी असर पड़ सकता है। खासकर लंबे समय तक कार स्टार्ट न होने पर बैटरी कमजोर पड़ सकती है और जरूरत के समय कार स्टार्ट करने में परेशानी हो सकती है।अगर आपकी कार भी कई-कई दिनों तक खड़ी रहती है, तो बैटरी की सही देखभाल करना जरूरी है। कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर आप बैटरी को बेहतर स्थिति में रख सकते हैं और इमरजेंसी के समय होने वाली परेशानी से बच सकते हैं। यहां जानिए कार की बैटरी को लंबे समय तक ठीक रखने के आसान तरीके।

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