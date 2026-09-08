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टाटा पंच या मारुति बलेनो? खरीदने से पहले जानें पूरी सच्चाई!
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: लोकेंद्र त्यागी
Updated Tue, 08 Sep 2026 03:05 PM IST
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नई मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट और टाटा पंच, करीब 6 लाख रुपये के बजट में अलग-अलग जरूरतों को पूरा करती हैं। बलेनो प्रीमियम हैचबैक के साथ बेहतर शहरी ड्राइविंग और एडवांस फीचर्स पर फोकस करती है, जबकि पंच एसयूवी डिजाइन, ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस और मजबूत सेफ्टी पैकेज के लिए जानी जाती है। इंजन, सेफ्टी, फीचर्स और प्रैक्टिकैलिटी के आधार पर दोनों की अपनी खूबियां हैं। अगर आपको प्रीमियम हैचबैक और ADAS चाहिए तो बलेनो, जबकि एसयूवी लुक, ऊंची राइडिंग पोजिशन और दमदार परफॉर्मेंस चाहिए तो पंच बेहतर विकल्प हो सकती है।
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