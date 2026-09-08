महिंद्रा वीरो रेंज में बड़ा अपडेट: सीएनजी मॉडल हुआ लॉन्च, तो डीजल में मिले ये शानदार अपडेट्स; क्या है नई कीमत?

वीरो डीजल में भी कई नए फीचर्स

इसी के साथ कंपनी ने वीरो डीजल का भी अपग्रेड किया है। इसकी कीमत 1.5 XL SD V2 के लिए 8.29 लाख से शुरू होती है और चुनिंदा 1.5 और 1.6 XXL वेरिएंट्स के लिए ₹9.45 लाख तक जाती है।

अपडेटेड वीरो डीजल में सबसे बड़ा बदलाव नया 26.03 सेमी यानी 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले का सपोर्ट दिया गया है।

इसके अलावा इसमें मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट वाले वॉयस कमांड्स भी मिलते हैं। लंबी दूरी की यात्रा के दौरान ड्राइवर का आराम बढ़ाने के लिए क्रूज कंट्रोल भी जोड़ा गया है।

अपडेटेड डीजल मॉडल में एलएनटी टेक्नोलॉजी भी पेश की गई है। इसके अलावा इसमें हीटर के साथ एयर कंडीशनिंग, एडजस्टेबल हेडरेस्ट वाली रिक्लाइनिंग ड्राइवर सीट, स्लीपिंग प्रोविजन वाले फ्लैट-फोल्ड सीट्स, डोर आर्मरेस्ट और D+2 सीटिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं।



iMAXX से मिलेगी ज्यादा कनेक्टिविटी

वीरो डीजल की कनेक्टिविटी को महिंद्रा के आईमैक्स प्लेटफॉर्म के जरिए बेहतर किया गया है। अब इसमें रिमोट एसी कंट्रोल भी जोड़ा गया है। आईमैक्स सिस्टम में 50 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं। इनमें व्हीकल ट्रैकिंग, जियोफेंसिंग, रूट प्लानिंग, व्हीकल हेल्थ ट्रैकिंग और फ्यूल ट्रैकिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं।



सभी वेरिएंट में पावर विंडोज और फास्ट चार्जिंग

महिंद्रा ने अब पावर विंडोज और फास्ट-चार्जिंग पोर्ट को सभी वीरो वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड कर दिया है। इससे बेस वेरिएंट में भी रोजमर्रा के इस्तेमाल से जुड़े जरूरी फीचर्स मिलेंगे। अपग्रेडेड वीरो डीजल आज यानी आठ सितंबर 2026 से उपलब्ध है, जबकि नए वीरो 1.1 XXL CNG की ग्राहक उपलब्धता 20 सितंबर 2026 से शुरू होगी।



वीरो डीजल के कई कॉन्फिगरेशन

अपडेटेड डीजल रेंज को कई कॉन्फिगरेशन में पेश किया गया है। इसमें 1.5 XL SD, 1.5 XXL SD, 1.5 XXL HD, 1.5 XXL CBC, 1.6 XXL SD और 1.6 XXL HD शामिल हैं। गे कलर ऑप्शन के लिए पांच हजार का अतिरिक्त प्रीमियम लागू होगा।