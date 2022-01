Ola Electric: ओला इलेक्ट्रिक ने दिसंबर में बेची सिर्फ 111 S1, S1 Pro स्कूटर, FADA का खुलासा

Ola Electric (ओला इलेक्ट्रिक) ने 30 दिसंबर, 2021 तक सिर्फ 111 Ola S1 and Ola S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी की है। केंद्र के वाहन पोर्टल के मुताबिक, ओला इलेक्ट्रिक ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटरों को सिर्फ चार राज्यों में डिलीवर किया है। ओला इलेक्ट्रिक ने अभी तक इसकी डिलीवरी पर कोई डेटा जारी नहीं किया है।

डेटा से पता चलता है कि ओला इलेक्ट्रिक ने ज्यादातर कर्नाटक और अपने घरेलू आधार तमिलनाडु में अपने एस1 और एस1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर डिलीवर किए। डिलीवर किए गए 111 इलेक्ट्रिक स्कूटरों में से 60 कर्नाटक में और 25 तमिलनाडु में थे। महाराष्ट्र और राजस्थान दो अन्य राज्य हैं जहां पिछले महीने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की क्रमशः 15 और 11 यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन किया गया।

ओला इलेक्ट्रिक ने दावा किया था कि उसे अपने ई-स्कूटर के लिए लगभग 90,000 बुकिंग हासिल हुई थी। पिछले साल अगस्त में ई-स्कूटर लॉन्च करने वाली ईवी निर्माता ने 15 दिसंबर से डिलीवरी शुरू की थी।वाहन उद्योग संगठन Federation of Automobile Dealers Associations of India (FADA) (फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फाडा) के अध्यक्ष विंकेश गुलाटी ने ट्वीट कर कहा, "10 मिलियन (एक करोड़) क्षमता के दावे के साथ, Ola Electric ने दिसंबर में सिर्फ 111 वाहन बेचे। क्या डायरेक्ट टू कस्टमर कॉन्सेप्ट एक बड़ी बाधा बन रही है? क्या यह वास्तविक है या सिर्फ किसी अन्य मीडिया/स्टार्टअप कंपनी का प्रचार है?

First batch of Ola Electric Scooters have left for delivery (File) - फोटो : Twitter/@bhash