Tata Motors: टाटा मोटर्स ने ह्यूंदै को पछाड़ तीसरे स्थान पर भेजा, बंपर बिक्री के साथ दूसरे नंबर पर काबिज

देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी Tata Motors (टाटा मोटर्स) ने दिसंबर 2021 में बंपर बिक्री दर्ज की है। टाटा मोटर्स करीब एक दशक में पहली बार घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की दूसरी सबसे बड़ी विक्रेता बन गई है। टाटा मोटर्स ने Hyundai Motor India (ह्यूंदै मोटर इंडिया) को पछाड़ कर यह स्थान हासिल किया है।



नेक्सन एसयूवी बनाने वाली कंपनी ने दिसंबर 2021 में अपनी अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री, 2021 के अक्तूबर से दिसंबर में अब तक की सबसे ज्यादा त्रैमासिक बिक्री और 2021 में अपनी स्थापना के बाद से सबसे ज्यादा वार्षिक बिक्री हासिल करने का गौरव अपने नाम किया है।



Tata Motors ने दक्षिण कोरियाई कार निर्माता Hyundai Motor India द्वारा बेची गई 32312 यूनिट्स के मुकाबले दिसंबर 2021 में लगभग 35300 यूनिट्स की बिक्री की। अक्तूबर से दिसंबर की तिमाही के दौरान टाटा मोटर्स ने करीब 99000 वाहन बेचे और 2021 को 3.31 लाख यूनिट की बिक्री के साथ खत्म किया।

दिसंबर की टॉप 3 कंपनियां

Maruti Suzuki India (मारुति सुजुकी इंडिया) अभी भी पहले नंबर पर काबिज है। देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की बिक्री दिसंबर, 2021 में चार प्रतिशत घटकर 1,53,149 यूनिट्स रही। वहीं, टाटा मोटर्स 35,300 यूनिट्स के साथ दूसरे नंबर पर रही। जबकि दिसंबर, 2021 में 32,312 यूनिट्स की बिक्री के साथ ह्यूंदै तीसरे नंबर पर पहुंच गई है।

Tata Motors for delivering the 1st All New Safari to Actor-singer Parmish Verma - फोटो : Tata Motors