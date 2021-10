Mahindra XUV700: इस 7-सीटर एसयूवी के दो नए वेरिएंट्स लॉन्च, जानें कीमत और कब शुरू होगी बुकिंग

{"_id":"615c5c708ebc3e6248567db9","slug":"mahindra-xuv700-two-new-variants-ax7-luxury-mt-ax7-luxury-at-awd-know-price-booking-details","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Mahindra XUV700: \u0907\u0938 7-\u0938\u0940\u091f\u0930 \u090f\u0938\u092f\u0942\u0935\u0940 \u0915\u0947 \u0926\u094b \u0928\u090f \u0935\u0947\u0930\u093f\u090f\u0902\u091f\u094d\u0938 \u0932\u0949\u0928\u094d\u091a, \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 \u0915\u0940\u092e\u0924 \u0914\u0930 \u0915\u092c \u0936\u0941\u0930\u0942 \u0939\u094b\u0917\u0940 \u092c\u0941\u0915\u093f\u0902\u0917","category":{"title":"Automobiles","title_hn":"\u0911\u091f\u094b-\u0935\u0930\u094d\u0932\u094d\u0921","slug":"automobiles"}}

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Tue, 05 Oct 2021 07:38 PM IST

1 of 6

Mahindra XUV700 - फोटो : Mahindra

Mahindra XUV700 Receives Two New Variants: देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी Mahindra (महिंद्रा) ने मंगलवार को XUV700 एसयूवी के दो नए वेरिएंट पेश करने का एलान किया है। कंपनी ने अपनी इस बहुप्रतीक्षित तीन-पंक्ति वाली एसयूवी को कुछ हफ्ते पहले लॉन्च किया था। नए वेरिएंट मैन्युअल गियरबॉक्स के साथ A7 ट्रिम ऑप्शन और AWD (ऑल व्हील ड्राइव) के साथ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के रूप में उपलब्ध होंगे।



महिंद्रा ने एक बयान में दावा किया कि एसयूवी के नए वेरिएंट्स पेश किए जाने के तुरंत बाद इनके लिए कंपनी को ग्राहकों की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। नए वेरिएंट की बुकिंग 7 अक्तूबर को सुबह 10 बजे से शुरू होगी।



Mahindra ने औपचारिक रूप से टॉप-स्पेक XUV700 की कीमतों की घोषणा कर दी है। AX7 Luxury MT की कीमत 19.99 लाख रुपये और AX7 Luxury AT AWD की कीमत 22.89 लाख रुपये है। यह दोनों कीमतें एक्स-शोरूम की हैं।