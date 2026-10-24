अगर आप भी इस त्योहारी सीजन में नई कार या बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, तो शोरूम पहुंचते ही बुकिंग की जल्दबाजी न करें। ऐसे मौकों पर गाड़ियो पर आकर्षक डिस्काउंट जरूर मिलते हैं, लेकिन कई बार ग्राहक केवल छूट देखकर ही झांसे में आ जाते हैं। ज्यादातर लोगों को यह ध्यान नहीं रहता कि इंश्योरेंस, एसेसरीज और लोन के छिपे हुए खर्च उनके तय बजट को काफी बढ़ा सकते हैं। इसलिए अलग-अलग शोरूम से ऑन-रोड कीमतों की तुलना करना और हर एक खर्च को बारीकी से समझना बेहद जरूरी है। कुछ आसान और स्मार्ट तरीके अपनाकर आप न सिर्फ एक बेहतरीन डील हासिल कर सकते हैं, बल्कि अपनी जेब पर पड़ने वाले बोझ को भी काफी हद तक कम कर सकते हैं।

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