नई कार में लगातार आती रही खट-खट की आवाज: उपभोक्ता आयोग ने कंपनी और डीलर पर लगाया ₹1.65 लाख का जुर्माना

ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए दक्षिण दिल्ली-II उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कोताही का एक अहम फैसला सुनाया है। आयोग ने एक नई कार में आ रही लगातार 'नॉकिंग' (खट-खट) की आवाज को ठीक न कर पाने और ग्राहक को असंतोषजनक सेवाएं देने पर कार निर्माता कंपनी और डीलरशिप दोनों पर कुल 1.65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग की अध्यक्ष मोनिका अग्रवाल श्रीवास्तव और सदस्य डॉ. राजेंद्र धर एवं रितु गाड़ोदिया की पीठ ने माना कि विपक्षियों का यह आचरण मिस-सेलिंग और अनुचित व्यापार प्रथा के अंतर्गत आता है।

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