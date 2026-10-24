फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Automobiles News ›   Huge discounts of up to ₹3.40 lakh on Tata, Maruti, Hyundai, and Honda cars! Festive Offers | Car Discounts

Tata, Maruti, Hyundai, Honda की Cars पर 3.40 Lakhs तक की बंपर छूट! Festive Offers | Cars Discount

Sat, 24 Oct 2026 02:45 PM IST
Shruti वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Shruti Updated Sat, 24 Oct 2026 02:45 PM IST
Huge discounts of up to ₹3.40 lakh on Tata, Maruti, Hyundai, and Honda cars! Festive Offers | Car Discounts
इस साल त्योहारी सीजन में नई कार खरीदना फायदे का सौदा हो सकता है। कार कंपनियां और डीलर ग्राहकों को लुभाने के लिए बड़ी छूट दे रहे हैं। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ग्राहकों के लिए 1.95 लाख रुपये तक की बचत की पेशकश कर रही है। वहीं, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, रेनो, ह्यूंदै और होंडा भी ग्राहकों को लुभाने में पीछे नहीं हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

एक लाख से कम में खरीद सकते हैं ये स्कूटर्स, लिस्ट में Bajaj, Ola तक शामिल

Electric Scooters
Automobiles
22 Oct 2026

केवल ₹2,499 में घर लाएं बाइक, हीरो, बजाज, होंडा, यामाहा की सबसे बड़ी सेल!

केवल ₹2,499 में घर लाएं बाइक, हीरो बजाज, होंडा, यामाहा की सबसे बड़ी सेल!
Auto News
22 Oct 2026

75 हजार से कम में शानदार रेंज, पांच किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर

75,000 से कम में स्कूटर
Automobiles
07 Oct 2026

Honda QC3 या Ather Konark... कम बजट में कौन-सा स्कूटर बेस्ट?

Best Scooter
Automobiles
06 Oct 2026

Honda की नई XR300L और XR300 Rally लॉन्च! कीमत, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की पूरी जानकारी

Honda की नई XR300L और XR300 Rally लॉन्च! कीमत, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की पूरी जानकारी
Automobiles
06 Oct 2026
विज्ञापन

85 KM रेंज का दावा, चला सिर्फ 16 KM! इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी को देना पड़ा जुर्माना

85 KM रेंज का दावा, चला सिर्फ 16 KM! E-Scooter Company को देना पड़ा जुर्माना। Kerala Consumer Court
Automobiles
04 Oct 2026

ना चाबी, ना चार्जिंग की टेंशन! एथर कोनार्क का नया स्कूटर

Scooter
Automobiles
30 Sep 2026
विज्ञापन

नई महिंद्रा ओजी हो गई लॉन्च,जानें क्या है इसकी खासियत ?

थार ओजी
Automobiles
23 Sep 2026

महिंद्रा थार फेसलिफ्ट में कौन-कौन से नए फीचर्स मिलेंगे? इस दिन होगी लॉन्च

महिंद्रा थार फेसलिफ्ट
Auto News
19 Sep 2026

टाटा पंच या मारुति बलेनो? खरीदने से पहले जानें पूरी सच्चाई!

टाटा पंच या मारुति बलेनो? खरीदने से पहले जानें पूरी सच्चाई!
Automobiles
08 Sep 2026

इन कारों की बाजार में जबरदस्त डिमांड अब पेट्रोल कार खरीदना पड़ेगा महंगा?

इन कारों की बाजार में जबरदस्त डिमांड अब पेट्रोल कार खरीदना पड़ेगा महंगा?
Automobiles
07 Sep 2026

एक लाख के बजट में आ रही हैं ये पांच शानदार बाइक, जानें कौन है सबसे ज्यादा आगे?

Top Five 125cc Motorcycles: एक लाख के बजट में आ रही हैं ये पांच शानदार बाइक, जानें कौन है सबसे ज्याद
Automobiles
07 Sep 2026

TVS ऑर्बिटर या Hero विडा... रेंज फीचर्स और कीमत में कौन बेहतर?

EV Scooters
Automobiles
06 Sep 2026

2026 मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च, जानें इसकी कीमत!

2026 मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च, जानें इसकी कीमत!
Automobiles
06 Sep 2026

टाटा मोटर्स ने कर्व सीरीज एक्स किया लॉन्च, 10 लाख से कम कीमत में दमदार फीचर्स

टाटा मोटर्स ने कर्व सीरीज एक्स
Auto News
03 Sep 2026

ऑडी क्यू3 की बुकिंग शुरू, केवल 1 लाख रुपये में बुक करें नई लग्जरी कार

ऑडी क्यू3
Auto News
02 Sep 2026

छोटी कार की खरीदारी में आएगी तेजी, जीएसटी दर में कटौती का मिलेगा फायदा!

Small Car Market में आएगी तेजी, GST Rate Cut का मिलेगा फायदा! Maruti Suzuki। RC Bhargava| Automobile
Automobiles
31 Aug 2026

CNG Car इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर | CNG Rule | CNG Vehicles | No Gas Refill | CNG Cars

CNG
Automobiles
30 Aug 2026

नई MG इलेक्ट्रिक कार ने जीता दिल... 517km रेंज, घर को भी देगी बिजली!

Cars
Automobiles
27 Aug 2026

Honda Rebel 300 E-Clutch Launch: Bharat में लॉन्च हुई होंडा रेबेल 300 | Royal Enfield Classic 350

होंडा रेबेल 300
Automobiles
26 Aug 2026

अच्छे माइलेज और फीचर्स के साथ 5 लाख के बजट में ये हैं दमदार गाड़ियां

Cars
Automobiles
25 Aug 2026

Honda Activa 125 या TVS Jupiter 125... कौन-सा स्कूटर है बेहतर?

Scooter
Automobiles
24 Aug 2026

कारों की दुनिया में बड़ा धमाका! EV से हाइब्रिड तक 4 नई गाड़ियां जल्द

New SUV Cars
Automobiles
23 Aug 2026

ये हैं दस लाख के बजट में मिलने वाली तेज रफ्तार कार

Cars Under 10 Lakh
Automobiles
22 Aug 2026

पेट्रोल का खर्च होगा आधा? ये हैं 28 kmpl तक माइलेज देने वाली 5 CARs

Hybrid Cars
Automobiles
20 Aug 2026

Toll Rules 2026: Toll Plaza के आसपास रहने वालों के लिए बदलने वाला है Pass का नियम, क्या होगा फायदा?

Toll Rules 2026: Toll Plaza के आसपास रहने वालों के लिए बदलने वाला है Pass का नियम, क्या होगा फायदा?
Auto News
13 Aug 2026

E20 Petrol का बड़ा सच!Pure Petrol क्यों नहीं मिलेगा?Mileage और पुरानी गाड़ियों पर सरकार का जवाब |AUV

E20 Petrol का बड़ा सच!Pure Petrol क्यों नहीं मिलेगा?Mileage और पुरानी गाड़ियों पर सरकार का जवाब |AUV
Auto News
27 Jul 2026

E20 Petrol Explained: कैसे तैयार किया जा रहा E20 पेट्रोल? एक्सपर्ट ने बताई अंदर की बात

E20 पेट्रोल
Auto News
17 Jul 2026

GST Slab से बल्ले बल्ले, Maruti Suzuki,TATA, Hyundai में Price Cut हुए, एक लाख से ज़्यादा छूट |

GST Slab से बल्ले बल्ले, Maruti Suzuki,TATA, Hyundai में Price Cut हुए, एक लाख से ज़्यादा छूट |
Automobiles
25 Sep 2025

Automobile Industry News: Diwali 2025 में खरीदें ये Luxury Cars, GST दरों में कमी का मिलेगा फायदा।

Automobile Industry News: Diwali 2025 में खरीदें ये Luxury Cars, GST दरों में कमी का मिलेगा फायदा।
Automobiles
07 Sep 2025
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed