अब डिग्गी में जगह की टेंशन खत्म!: भारत की ये चार सीएनजी कारें देती हैं बंपर लगेज स्पेस और बेहतरीन माइलेज

भारतीय बाजार में रोजाना बढ़ते ईंधन खर्च से राहत पाने के लिए सीएनजी (CNG) कारों का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। ऑफिस आने-जाने से लेकर लंबी पारिवारिक यात्राओं तक के लिए लोग सीएनजी गाड़ियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। हालांकि, पारंपरिक सीएनजी कारों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह होती थी कि बूट स्पेस (सामान रखने की जगह) में सीएनजी सिलेंडर बड़ा हिस्सा घेर लेता था। जिससे लगेज रखने के लिए जगह नहीं बचती थी।

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1. महिंद्रा XUV 3XO CNG: एसयूवी के साथ कितना मिलता है बूट स्पेस?

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बूट स्पेस: यह पेट्रोल वर्जन के 364 लीटर के मुकाबले लगभग 270 लीटर का बूट स्पेस ऑफर करती है।

यह पेट्रोल वर्जन के 364 लीटर के मुकाबले लगभग 270 लीटर का बूट स्पेस ऑफर करती है। इंजन और पावर: इसमें 1.2-लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है जो सीएनजी मोड में 111 hp की पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।

इसमें 1.2-लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है जो सीएनजी मोड में 111 hp की पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। माइलेज और कीमत: इसकी दावा की गई फ्यूल एफिशिएंसी 24.7 किमी/किग्रा है। और इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹9.99 लाख से ₹12.27 लाख के बीच है।

2. मारुति सुजुकी ब्रेजा S-CNG: लगेज और माइलेज के मामले में यह कितनी दमदार है?

अंडरबॉडी टैंक: इसका सीएनजी टैंक वाहन के नीचे (अंडरबॉडी) फिट किया गया है, जिससे इसका लगेज कंपार्टमेंट पूरी तरह सुरक्षित रहता है। यह कार लगभग 328 लीटर का शानदार बूट स्पेस देती है।

इसका सीएनजी टैंक वाहन के नीचे (अंडरबॉडी) फिट किया गया है, जिससे इसका लगेज कंपार्टमेंट पूरी तरह सुरक्षित रहता है। यह कार लगभग 328 लीटर का शानदार बूट स्पेस देती है। इंजन और परफॉर्मेंस: इसमें 1.5-लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो सीएनजी मोड पर लगभग 88 hp की पावर और 121.5 Nm का टॉर्क देता है। यह मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है।

इसमें 1.5-लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो सीएनजी मोड पर लगभग 88 hp की पावर और 121.5 Nm का टॉर्क देता है। यह मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है। माइलेज: इसकी दावा की गई फ्यूल एफिशिएंसी 26.9 किमी/किग्रा है, जो इसे इस सेगमेंट में बेहद किफायती बनाती है।



3. टाटा नेक्सन iCNG: टर्बोचार्ज्ड परफॉर्मेंस के साथ इसमें क्या खास है?

बूट स्पेस: टाटा नेक्सन iCNG में 321 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जिसमें रोजमर्रा का सामान और छोटे पारिवारिक ट्रिप का लगेज आसानी से आ जाता है।

टाटा नेक्सन iCNG में 321 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जिसमें रोजमर्रा का सामान और छोटे पारिवारिक ट्रिप का लगेज आसानी से आ जाता है। इंजन और स्पेसिफिकेशन्स: इसमें 1.2-लीटर का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो सीएनजी मोड में 100 hp की पावर और 170 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है।

इसमें 1.2-लीटर का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो सीएनजी मोड में 100 hp की पावर और 170 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है। कीमत और माइलेज: इसकी दावा की गई फ्यूल एफिशिएंसी 24 किमी/किग्रा है, और इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग ₹8.35 लाख से ₹13.42 लाख तक है।

4. मारुति सुजुकी विक्टोरिस S-CNG: फैमिली के लिए यह विकल्प कितना सही है?

बूट स्पेस: पेट्रोल वर्जन के 439 लीटर के मुकाबले यह सीएनजी मॉडल लगभग 320 लीटर का उपयोगी बूट स्पेस प्रदान करता है।

पेट्रोल वर्जन के 439 लीटर के मुकाबले यह सीएनजी मॉडल लगभग 320 लीटर का उपयोगी बूट स्पेस प्रदान करता है। इंजन और माइलेज: इसमें 1.5-लीटर का इंजन दिया गया है जो सीएनजी पर लगभग 87 hp की पावर और 121.5 Nm का टॉर्क देता है। यह 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है और इसकी क्लेमड माइलेज 27.02 किमी/किग्रा है।

इसमें 1.5-लीटर का इंजन दिया गया है जो सीएनजी पर लगभग 87 hp की पावर और 121.5 Nm का टॉर्क देता है। यह 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है और इसकी क्लेमड माइलेज 27.02 किमी/किग्रा है। कीमत: इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹11.55 लाख से ₹14.82 लाख के बीच है।



अपनी जरूरत के हिसाब से कौन सी CNG कार चुनें?

अगर आप टर्बो पावर वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहते हैं जिसमें डुअल-सिलेंडर तकनीक हो, तो महिंद्रा XUV 3XO CNG या टाटा नेक्सन iCNG बेहतरीन विकल्प हैं।

यदि आपकी प्राथमिकता फैमिली यूसेज, शानदार लगेज स्पेस और जबरदस्त माइलेज है, तो मारुति सुजुकी ब्रेजा S-CNG या विक्टोरिस S-CNG पर विचार किया जा सकता है।

लेकिन अब वाहन निर्माताओं ने इस समस्या का बेहतरीन समाधान निकाल लिया है। डुअल-सिलेंडर टेक्नोलॉजी और अंडरबॉडी सीएनजी टैंक जैसे नए डिजाइन के चलते अब ग्राहकों को सीएनजी के फायदों के साथ-साथ शानदार बूट स्पेस भी मिलने लगा है। आइए जानते हैं भारत की ऐसी ही 4 बेहतरीन सीएनजी कारों के बारे में, जो बूट स्पेस से समझौता किए बिना जबरदस्त परफॉर्मेंस देती हैं:महिंद्रा की यह लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी फैक्ट्री-फिटेड डुअल-सिलेंडर सीएनजी सिस्टम के साथ आती है। इस खास व्यवस्था के कारण सिलेंडर के ऊपर बचे हिस्से में आसानी से सामान रखा जा सकता है, जो पारंपरिक सीएनजी लेआउट के मुकाबले काफी प्रैक्टिकल है।मारुति सुजुकी की बेस्ट-सेलिंग एसयूवी ब्रेजा का एस-सीएनजी वर्जन उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो ईंधन की बचत के साथ-साथ बेहतर प्रैक्टिकलैलिटी चाहते हैं।टाटा मोटर्स ने भी अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी नेक्सन में डुअल-सिलेंडर तकनीक का इस्तेमाल करके बूट स्पेस की समस्या को बेहद शानदार तरीके से हल किया है।मारुति सुजुकी विक्टोरिस S-CNG भी अंडरबॉडी सीएनजी टैंक की तकनीक का उपयोग करती है, जिससे बूट स्पेस में कोई रुकावट नहीं आती।खरीदारी करने से पहले अपने नजदीकी डीलर से लेटेस्ट वेरिएंट, वेटिंग पीरियड और कीमतों की पुष्टि जरूर कर लें, ताकि आपको अपनी जरूरत के अनुसार सबसे बेहतरीन गाड़ी मिल सके।