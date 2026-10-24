दिवाली से पहले कार कंपनियों को बड़ी उम्मीदें: त्योहारी मांग के बीच ऑटो उद्योग के आंकड़े क्या संकेत दे रहे?

दिवाली से पहले देश की ऑटोमोबाइल कंपनियां त्योहारी मांग को मजबूत बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी में जुटी हैं। मारुति सुजुकी की बढ़ती पेंडिंग बुकिंग, टाटा मोटर्स की मजबूत डिलीवरी और ह्यूंदै मोटर इंडिया के बेहतर वाहन रजिस्ट्रेशन से कंपनियों को धनतेरस और दिवाली के दौरान बिक्री में तेजी आने की उम्मीद है। इसके मद्देनजर वाहन निर्माता उत्पादन बढ़ाने, लॉजिस्टिक्स बेहतर करने और लोकप्रिय मॉडल्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दे रहे हैं।

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Maruti Suzuki की बुकिंग कितनी बढ़ी और कंपनी को क्या उम्मीद है?

अब कंपनियों का मुख्य ध्यान बुकिंग को वास्तविक डिलीवरी में बदलने पर है। क्योंकि धनतेरस से दिवाली तक का समय त्योहारी खरीदारी के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है।

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी की पेंडिंग बुकिंग अक्तूबर की शुरुआत में करीब 2 लाख यूनिट थी, जो दशहरे के बाद बढ़कर 2.7 लाख यूनिट हो गई। यह आंकड़ा दिवाली से पहले कंपनी के पास मौजूद ऑर्डर की मजबूत स्थिति को दर्शाता है।

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मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्थो बनर्जी के मुताबिक, कंपनी ग्राहकों को समय पर वाहन उपलब्ध कराने और डिलीवरी बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। कंपनी को उम्मीद है कि दिवाली तक चलने वाले पूरे त्योहारी सीजन में उसकी बिक्री में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की जा सकती है।

कंपनी ने गणेश चतुर्थी से दशहरे के बीच रिटेल बिक्री में 35% की बढ़ोतरी दर्ज की। इस अवधि में छोटी कारों की बिक्री लगभग 16% बढ़ी, जबकि SUV की बिक्री दोगुनी हो गई।

हालांकि, नवरात्रि के दौरान मारुति सुजुकी की रिटेल बिक्री पिछले साल के लगभग समान स्तर पर रही। इससे संकेत मिलता है कि त्योहारी सीजन में मांग की स्थिति सभी अवधियों में एक जैसी मजबूत नहीं रही है।



Tata Motors दिवाली से पहले डिलीवरी बढ़ाने के लिए क्या कर रही है?

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने नवरात्रि के दौरान 50,000 से अधिक वाहनों की डिलीवरी की। इनमें अकेले दशहरे के दिन 10,000 से ज्यादा वाहन शामिल थे।

कंपनी अब दिवाली से पहले लोकप्रिय मॉडल्स और वेरिएंट की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उत्पादन में तेजी ला रही है। इसके साथ ही लॉजिस्टिक्स को भी बेहतर बनाया जा रहा है, ताकि ग्राहकों को बुकिंग के बाद वाहन मिलने में कम परेशानी हो।

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के चीफ कमर्शियल ऑफिसर अमित कामत का कहना है कि कंपनी के कार और एसयूवी पोर्टफोलियो में अलग-अलग पावरट्रेन विकल्पों के चलते त्योहारी मांग मजबूत बनी हुई है। उनके मुताबिक, ग्राहकों के बेहतर होते भरोसे और खरीदारी के सकारात्मक माहौल से शोरूम में आने वाले ग्राहकों, पूछताछ, बुकिंग और डिलीवरी में वृद्धि देखने को मिल रही है।



Hyundai Motor India की बिक्री में कितनी तेजी आई?

ह्यूंदै मोटर इंडिया ने भी त्योहारी मांग को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। कंपनी को ओणम और गणेश चतुर्थी के दौरान हुई बिक्री से समर्थन मिला है।

कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ तरुण गर्ग के अनुसार, श्राद्ध और नवरात्रि के दौरान ह्यूंदै के वाहन रजिस्ट्रेशन में सालाना आधार पर 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा करीब 41,000 यूनिट तक पहुंच गया।

गर्ग ने कहा कि बुकिंग की रफ्तार को देखते हुए कंपनी को धनतेरस और दिवाली तक मांग का यह सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी बताया कि शहरी और ग्रामीण, दोनों बाजारों में मांग मजबूत बनी हुई है।



त्योहारी मांग के बीच ऑटो उद्योग के आंकड़े क्या संकेत देते हैं?

वाहन कंपनियों की सकारात्मक उम्मीदों के बावजूद, उद्योग के समग्र आंकड़े मिली-जुली तस्वीर पेश करते हैं। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के अनुसार, नवरात्रि के दौरान देश में कुल वाहन रिटेल बिक्री सालाना आधार पर 6.52 प्रतिशत घटकर 11.2 लाख यूनिट रह गई। हालांकि, 2024 की तुलना में बिक्री 26.76 प्रतिशत अधिक रही।

पिछले साल से तुलना करते समय कुछ विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है। पिछले साल नवरात्रि का एक अतिरिक्त दिन था और जीएसटी 2.0 लागू होने से पहले मांग का एक हिस्सा पहले ही बाजार में आ गया था। इन कारणों से साल-दर-साल बिक्री के आंकड़ों पर असर पड़ा।

FADA के आंकड़ों के मुताबिक, नवरात्रि के दौरान पैसेंजर व्हीकल की रिटेल बिक्री में सालाना आधार पर 21.91 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। जबकि दोपहिया वाहनों की बिक्री 2.79 प्रतिशत नीचे रही।

इसी अवधि में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की हिस्सेदारी कुल वाहन रिटेल बिक्री में लगभग 10.5 प्रतिशत रही।



क्या धनतेरस और दिवाली के दौरान बिक्री में तेजी आएगी?

मारुति सुजुकी की बढ़ती बुकिंग, टाटा मोटर्स की मजबूत डिलीवरी और ह्यूंदै के बेहतर रजिस्ट्रेशन से संकेत मिलता है कि प्रमुख वाहन निर्माता दिवाली के दौरान मांग को लेकर आशावादी हैं। हालांकि, उद्योग के कुल रिटेल आंकड़ों में गिरावट यह भी दिखाती है कि बाजार की स्थिति पूरी तरह एकसमान नहीं है।

आने वाले दिनों में कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बुकिंग को समय पर डिलीवरी में बदलना और लोकप्रिय मॉडलों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना होगी। धनतेरस और दिवाली के दौरान वास्तविक बिक्री के आंकड़े ही बताएंगे कि त्योहारी मांग की मौजूदा तेजी पूरे बाजार में कितनी व्यापक रही।