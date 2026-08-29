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EV Battery: महिंद्रा ने अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी रेंज के लिए कौन-सा नया बैटरी प्लान पेश किया? जानें डिटेल्स
महिंद्रा (Mahindra) ने भारत में अपनी पूरी 'इलेक्ट्रिक ओरिजिन' एसयूवी रेंज के लिए बैटरी-ऐज-ए-सर्विस (BaaS) प्रोग्राम का विस्तार कर दिया है। अब इस खास फाइनेंसिंग स्कीम का दायरा BE 6 SPORTEQ, XEV 9S और XEV 9e तीनों मॉडल्स तक बढ़ा दिया गया है।
BaaS स्कीम के तहत महिंद्रा की इन इलेक्ट्रिक एसयूवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.45 लाख रुपये तय की गई है। इस फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर के तहत ग्राहक वाहन और उसकी बैटरी के लिए अलग-अलग लोन लेते हैं। जिसमें बैटरी के इस्तेमाल का प्रभावी खर्च 3.75 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से तय किया गया है।
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Mahindra BE 6 Sporteq
- फोटो : Mahindra
BaaS स्कीम के तहत किस महिंद्रा इलेक्ट्रिक एसयूवी की कीमत कितनी है?
महींद्रा ने इस BaaS ऑफर को किसी चुनिंदा मॉडल तक सीमित न रखकर BE 6 SPORTEQ, XEV 9S और XEV 9e के सभी वेरिएंट्स पर उपलब्ध कराया है:
BE 6 SPORTEQ: महिंद्रा के इस व्यापक BaaS रोलआउट में यह एंट्री-लेवल मॉडल है। स्कीम के तहत इसकी शुरुआती वाहन कीमत 11.45 लाख रुपये रखी गई है।
Mahindra XEV 9S: BaaS विकल्प के साथ यह बड़ा मॉडल अब 12.65 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है।
Mahindra XEV 9e: इस लग्जरी ई-एसयूवी की शुरुआती कीमत BaaS के तहत 13.90 लाख रुपये से शुरू होती है।
इन तीनों ही मॉडल्स के लिए बैटरी इस्तेमाल की प्रभावी लागत 3.75 रुपये प्रति किमी ही लागू होती है।
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Mahindra XEV 9S
- फोटो : Mahindra
महिंद्रा का 'ड्यूल-लोन' बैटरी फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर कैसे काम करता है?
BaaS स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रिक एसयूवी खरीदते समय दिए जाने वाले अपफ्रंट पेमेंट (शुरुआती खरीद लागत) को घटाने के लिए डिजाइन किया गया है:
ड्यूल-लोन व्यवस्था: पूरी गाड़ी को एक साथ फाइनेंस कराने के बजाय, ग्राहक वाहन और बैटरी के लिए दो अलग-अलग लोन लेते हैं।
ईएमआई गणना: यह सिस्टम 'पे-पर-यूज' (जितना चलाओ उतना दो) नहीं है। महिंद्रा द्वारा कोट की गई BaaS कीमत 6,975 रुपये प्रति माह से शुरू होने वाली बैटरी ईएमआई (EMI) से जुड़ी है। यह गणना रोजाना 60 किमी की ड्राइविंग और एक निश्चित डाउन पेमेंट के आधार पर 3.75 रुपये प्रति किमी की लागत पर निकाली गई है।
लोन शर्तें: वास्तविक बैटरी ईएमआई बैटरी की साइज, डाउन पेमेंट और लोन अवधि के आधार पर बदल सकती है। यह स्कीम केवल व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है।
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Mahindra XEV 9e
- फोटो : Mahindra
BaaS की विज्ञापित कीमतों में कौन-से अन्य खर्च शामिल नहीं हैं?
ग्राहकों को यह ध्यान देना होगा कि विज्ञापित BaaS कीमतों में गाड़ी से जुड़े कुछ अन्य खर्च शामिल नहीं हैं:
अतिरिक्त शुल्क: चार्जर की कीमत, रोड टैक्स, इंश्योरेंस (बीमा), टीसीएस (TCS) और अन्य लागू वैधानिक शुल्क अलग से देय होंगे।
रखरखाव व चार्जिंग: वाहन की चार्जिंग, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के खर्च भी बताई गई बैटरी इस्तेमाल लागत से बाहर हैं।
फाइनेंसर का निर्णय: लोन की अंतिम स्वीकृति संबंधित फाइनेंसिंग पार्टनर के नियमों व शर्तों पर ही निर्भर करेगी।
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