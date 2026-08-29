EV Battery: महिंद्रा ने अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी रेंज के लिए कौन-सा नया बैटरी प्लान पेश किया? जानें डिटेल्स



BaaS स्कीम के तहत महिंद्रा की इन इलेक्ट्रिक एसयूवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.45 लाख रुपये तय की गई है। इस फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर के तहत ग्राहक वाहन और उसकी बैटरी के लिए अलग-अलग लोन लेते हैं। जिसमें बैटरी के इस्तेमाल का प्रभावी खर्च 3.75 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से तय किया गया है। BaaS स्कीम के तहत महिंद्रा की इन इलेक्ट्रिक एसयूवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.45 लाख रुपये तय की गई है। इस फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर के तहत ग्राहक वाहन और उसकी बैटरी के लिए अलग-अलग लोन लेते हैं। जिसमें बैटरी के इस्तेमाल का प्रभावी खर्च 3.75 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से तय किया गया है।

महिंद्रा (Mahindra) ने भारत में अपनी पूरी 'इलेक्ट्रिक ओरिजिन' एसयूवी रेंज के लिए बैटरी-ऐज-ए-सर्विस (BaaS) प्रोग्राम का विस्तार कर दिया है। अब इस खास फाइनेंसिंग स्कीम का दायरा BE 6 SPORTEQ, XEV 9S और XEV 9e तीनों मॉडल्स तक बढ़ा दिया गया है।