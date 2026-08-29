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Hindi News ›   Automobiles News ›   Mumbai Coastal Road Tunnel Stunt: Marine Drive Police Book 14 Vehicles for Dangerous And Reckless driving

मुंबई कोस्टल रोड टनल में खतरनाक स्टंट: पुलिस ने 14 वाहनों पर दर्ज किया केस, जानें क्या है पूरा मामला?

Sat, 29 Aug 2026 03:22 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Sat, 29 Aug 2026 03:22 PM IST
सार

मुंबई के मशहूर 'कोस्टल रोड टनल' के भीतर लापरवाही से वाहन चलाने और खतरनाक स्टंटबाजी करने के मामले में मरीन ड्राइव पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है।

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Mumbai Coastal Road Tunnel Stunt: Marine Drive Police Book 14 Vehicles for Dangerous And Reckless driving
Mumbai Coastal Road Tunnel Stunt - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मुंबई की कोस्टल रोड टनल के भीतर कथित तौर पर तेज रफ्तार और खतरनाक स्टंट करने के मामले में मरीन ड्राइव पुलिस ने 14 वाहनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। यह घटना ईद मिलाद-उन-नबी के जुलूस के दौरान सामने आई। जिसके बाद पुलिस ने इसमें शामिल वाहन चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

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पुलिस के अनुसार, जुलूस में शामिल कुछ लोग टनल से गुजरते समय तेज रफ्तार से वाहन चला रहे थे। और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के साथ स्टंट भी कर रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान कई यातायात नियमों का उल्लंघन भी किया गया। 

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टनल के अंदर आखिर क्या हुआ?

आधिकारिक पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, जुलूस के दौरान कुछ वाहन चालक मुंबई कोस्टल रोड टनल से गुजरते समय तेज रफ्तार में वाहन चलाते और खतरनाक तरीके से वाहन चलाते नजर आए।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस का कहना है कि कथित स्टंट के अलावा, यात्रा के दौरान संबंधित वाहन चालकों ने यातायात नियमों का भी कई स्तरों पर उल्लंघन किया। इसके बाद घटना में शामिल वाहनों की पहचान कर कार्रवाई शुरू की गई। 

पुलिस ने किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया?

घटना पर कार्रवाई करते हुए, मरीन ड्राइव पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125 और 281 के तहत अपराध दर्ज किया है।

ये धाराएं अन्य लोगों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने तथा सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही या खतरनाक तरीके से वाहन चलाने से संबंधित हैं।


14 वाहनों की पहचान कैसे की जा रही है?

पुलिस अधिकारी घटना से जुड़े वीडियो फुटेज की जांच कर रहे हैं। इन वीडियो के जरिए घटनाक्रम की पुष्टि करने और इसमें शामिल वाहन चालकों की पहचान करने की प्रक्रिया जारी है।

पुलिस ने बताया कि जांच अभी जारी है और पहचाने गए सभी 14 वाहनों के मालिकों और उन्हें चलाने वालों के खिलाफ तथ्यों के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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कोस्टल रोड टनल में सड़क सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है?

मुंबई कोस्टल रोड टनल शहर के परिवहन ढांचे में एक महत्वपूर्ण नई सुविधा है। यहां यात्रियों और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यातायात नियमों का पालन करना जरूरी है।

यह घटना विशेष रूप से बड़े सार्वजनिक जुलूसों और आयोजनों के दौरान सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की जरूरत को फिर सामने लाती है। पुलिस अब उपलब्ध वीडियो और अन्य साक्ष्यों की जांच कर यह पता लगा रही है कि यातायात नियमों का उल्लंघन किस स्तर तक हुआ और संबंधित लोगों के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई की जाएगी।

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