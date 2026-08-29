मुंबई कोस्टल रोड टनल में खतरनाक स्टंट: पुलिस ने 14 वाहनों पर दर्ज किया केस, जानें क्या है पूरा मामला?

पुलिस ने किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया?

घटना पर कार्रवाई करते हुए, मरीन ड्राइव पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125 और 281 के तहत अपराध दर्ज किया है।

ये धाराएं अन्य लोगों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने तथा सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही या खतरनाक तरीके से वाहन चलाने से संबंधित हैं।



14 वाहनों की पहचान कैसे की जा रही है?

पुलिस अधिकारी घटना से जुड़े वीडियो फुटेज की जांच कर रहे हैं। इन वीडियो के जरिए घटनाक्रम की पुष्टि करने और इसमें शामिल वाहन चालकों की पहचान करने की प्रक्रिया जारी है।

पुलिस ने बताया कि जांच अभी जारी है और पहचाने गए सभी 14 वाहनों के मालिकों और उन्हें चलाने वालों के खिलाफ तथ्यों के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है।