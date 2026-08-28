रेंज रोवर स्पोर्ट ट्वेंटी एडिशन भारत में लॉन्च: मिले SV वाले धांसू फीचर्स, कितनी है कीमत और क्या है खास?



यह लिमिटेड एडिशन मॉडल अपनी अनूठी 'TWENTY' डिटेलिंग, दमदार पावरट्रेन और रेंज रोवर स्पोर्ट SV लाइन-अप से लिए गए परफॉर्मेंस सीट्स के साथ पेश किया गया है।



जगुआर लैंड रोवर (JLR) इंडिया ने अपनी मशहूर लग्जरी एसयूवी रेंज रोवर स्पोर्ट की 20वीं वर्षगांठ का जश्न मनाते हुए भारत में Range Rover Sport TWENTY Edition (रेंज रोवर स्पोर्ट ट्वेंटी एडिशन) लॉन्च किया है। भारतीय बाजार में इस एक्सक्लूसिव स्पेशल एडिशन की कीमत 1.90 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) तय की गई है।