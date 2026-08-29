वोल्वो EX90 भारत में 12 अक्तूबर को होगी लॉन्च: जानें रेंज, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

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भारतीय बाजार में वोल्वो की EX30 कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी के बाद EX90 कंपनी के ईवी पोर्टफोलियो का दूसरा मॉडल होगी। आधुनिक तकनीक और प्रीमियम डिजाइन से लैस यह ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत के लग्जरी ईवी सेगमेंट में सीधे एंट्री करेगी। विज्ञापन भारतीय बाजार में वोल्वो की EX30 कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी के बाद EX90 कंपनी के ईवी पोर्टफोलियो का दूसरा मॉडल होगी। आधुनिक तकनीक और प्रीमियम डिजाइन से लैस यह ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत के लग्जरी ईवी सेगमेंट में सीधे एंट्री करेगी।

स्वीडिश कार निर्माता कंपनी वोल्वो भारतीय बाजार में अपनी नई फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक एसयूवी Volvo EX90 को 12 अक्तूबर 2026 को लॉन्च करने जा रही है। वैश्विक स्तर पर 2022 में पहली बार प्रदर्शित की गई यह कार ब्रांड की सबसे प्रमुख इलेक्ट्रिक एसयूवी है।