{"_id":"6a9e67f3e81a518d0d010704","slug":"huge-market-demand-for-these-cars-will-buying-a-petrol-car-become-costlier-now-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"इन कारों की बाजार में जबरदस्त डिमांड अब पेट्रोल कार खरीदना पड़ेगा महंगा?","category":{"title":"Automobiles","title_hn":"ऑटो-वर्ल्ड","slug":"automobiles"}}
इन कारों की बाजार में जबरदस्त डिमांड अब पेट्रोल कार खरीदना पड़ेगा महंगा?
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: लोकेंद्र त्यागी
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:59 PM IST
Link Copied
अगस्त के ऑटोमोबाइल आंकड़ों से साफ है कि भारत में कार खरीदारों की पसंद तेजी से बदल रही है। पेट्रोल कारों की हिस्सेदारी घटकर करीब 41% रह गई, जबकि CNG, हाइब्रिड और EV जैसे विकल्पों की मांग बढ़ी है। CNG की हिस्सेदारी करीब 25% और EV की बिक्री सालाना आधार पर 52% बढ़ी। इससे संकेत मिलता है कि ग्राहक अब माइलेज, रनिंग कॉस्ट और नई तकनीक को खरीदारी में ज्यादा महत्व दे रहे हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।