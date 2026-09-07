इन कारों की बाजार में जबरदस्त डिमांड अब पेट्रोल कार खरीदना पड़ेगा महंगा?

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अगस्त के ऑटोमोबाइल आंकड़ों से साफ है कि भारत में कार खरीदारों की पसंद तेजी से बदल रही है। पेट्रोल कारों की हिस्सेदारी घटकर करीब 41% रह गई, जबकि CNG, हाइब्रिड और EV जैसे विकल्पों की मांग बढ़ी है। CNG की हिस्सेदारी करीब 25% और EV की बिक्री सालाना आधार पर 52% बढ़ी। इससे संकेत मिलता है कि ग्राहक अब माइलेज, रनिंग कॉस्ट और नई तकनीक को खरीदारी में ज्यादा महत्व दे रहे हैं।

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