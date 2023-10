Traffic Jam: बंगलूरु, दिल्ली ट्रैफिक जाम को जल्द कह सकेंगे अलविदा? सरकार बना रही है यह बड़ी योजना

1 of 7 Bengaluru Traffic Jam - फोटो : PTI

क्या बंगलूरु, दिल्ली में ट्रैफिक जाम जल्द ही अतीत की बात हो जाएगा? एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार बंगलूरु, जो ट्रैफिक जाम के मामले में वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है, और नई दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक योजना पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। यह योजना German Agency for International Cooperation (जर्मन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन) के सहयोग से उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) (DPIIT) द्वारा विकसित की जा रही है।

2 of 7 Delhi Traffic Jam - फोटो : Social Media

विज्ञापन

अधिकारियों के अनुसार, प्रस्तावित योजना, जिसे आने वाले महीनों में लागू किया जाना है, सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए एक मल्टी-मॉडल परिवहन बुनियादी ढांचा बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस योजना का एक प्रमुख पहलू यह है कि इसमें माल और यात्री परिवहन दोनों को मांग के रूप में माना जाएगा। वर्तमान में, शहरी क्षेत्रों में भीड़भाड़ में माल यातायात का प्रमुख योगदान होने के बावजूद, ज्यादातर शहरी नियोजन पहल मुख्य रूप से यात्री आवाजाही पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

विज्ञापन

यह वीडियो/विज्ञापन हटाएं

3 of 7 Delhi Traffic - फोटो : PTI

रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया, इस योजना का लाभ यह है कि इसे समान चुनौतियों का सामना करने वाले अन्य शहरों में भी लागू किया जा सकता है। अधिकारी ने कहा, स्थानीय प्रशासन और शहरी विकास मंत्रालय अपनी विशिष्ट जरूरतों के मुताबिक इन मॉडलों को अपना सकते हैं।

4 of 7 Bengaluru Traffic Jam - फोटो : Social Media

विज्ञापन

कई शहरों में ट्रैफिक जाम एक लगातार समस्या है, और बंगलूरु की सड़कें हाल ही में तब सुर्खियां बनीं जब एक स्टैंड-अप कॉमेडियन के शो के कारण बड़ी ट्रैफिक जाम हुई। इस समस्या से निपटने की कोशिश में, ज्यादातर शहरों ने नगरपालिका सीमा के भीतर ट्रकों और भारी-भरकम वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, इन उपायों के बावजूद, बड़े शहरों को माल और यात्री परिवहन दोनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा है।

विज्ञापन

विज्ञापन

5 of 7 Bengaluru Traffic Jam - फोटो : PTI

विज्ञापन

प्रस्तावित योजना में रेलवे स्टेशनों के पास भीड़भाड़ वाले इलाकों से यात्रियों और सामानों की आवाजाही पर भी ध्यान दिया जाएगा, जो शहरों में महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र हैं। यह दिल्ली और बंगलूरु के सिटी मास्टर प्लान का पूरक होगा। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय इस समय दिल्ली के लिए मास्टर प्लान-2041 (एमपीडी-2041) और क्षेत्रीय योजना-2041 (आरपी-2041) को अंतिम रूप दे रहा है। इसी तरह, बंगलूरु विकास प्राधिकरण ने बेंगलूरु-2031 के लिए एक संशोधित मास्टर प्लान प्रस्तावित किया है, जिसे अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।