आईफोन की कीमत में खरीद सकते हैं नई कार: 4.49 लाख वाले डुओ से भी सस्ती मिलती हैं ये तीन गाड़ियां, देखें लिस्ट

एपल हर साल आईफोन के नए मॉडल बाजार में उतारता है। और इस बार कंपनी ने अपना पहना फोल्डेबल फोन पेश कर दिया है। इसकी कीमत खास तौर पर इसके सबसे ज्यादा स्टोरेज वाले मॉडल में काफी ज्यादा है। भारत में 2TB स्टोरेज वाले आईफोन डुओ की कीमत 4,49,900 रखी गई है। दिलचस्प बात यह है कि इस कीमत से कम में भारत में कई नई कारें खरीदी जा सकती हैं। यानी अगर आप आईफोन डुओ के 2TB मॉडल पर खर्च करने के बजाय कार खरीदने का विकल्प देखें, तो आपके पास कई किफायती मॉडल मौजूद हैं। आइए जानते हैं कौन-सी कारें आईफोन डुओ से सस्ती हैं।

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