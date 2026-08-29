या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें



यह बिक्री आंकड़ा पूरे कैलेंडर वर्ष 2025 में बेची गई 1,95,802 यूनिट्स की तुलना में 8.4 प्रतिशत अधिक है।

वाहन (Vahan) पोर्टल के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत में पैसेंजर इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की रिटेल बिक्री ने इतिहास में पहली बार एक कैलेंडर वर्ष में 2 लाख यूनिट्स का आंकड़ा पार कर लिया है। वर्ष 2026 के पहले आठ महीनों (जनवरी से अगस्त) में देश में कुल 2,12,191 इलेक्ट्रिक कारें पंजीकृत की गईं।