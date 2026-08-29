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भारत में EV कारों की बिक्री का नया रिकॉर्ड: 8 महीने में 2 लाख के पार हुई बिक्री, कितनी हुई बाजार हिस्सेदारी?
वाहन (Vahan) पोर्टल के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत में पैसेंजर इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की रिटेल बिक्री ने इतिहास में पहली बार एक कैलेंडर वर्ष में 2 लाख यूनिट्स का आंकड़ा पार कर लिया है। वर्ष 2026 के पहले आठ महीनों (जनवरी से अगस्त) में देश में कुल 2,12,191 इलेक्ट्रिक कारें पंजीकृत की गईं।
यह बिक्री आंकड़ा पूरे कैलेंडर वर्ष 2025 में बेची गई 1,95,802 यूनिट्स की तुलना में 8.4 प्रतिशत अधिक है।
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Tata Nexon EV
- फोटो : Tata Motors
भारतीय पैसेंजर व्हीकल बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी में कितना सुधार हुआ है?
ई-कारों की बिक्री में आई इस रिकॉर्ड तेजी से कुल पैसेंजर व्हीकल (PV) बाजार में ईवी की हिस्सेदारी में काफी बढ़ोतरी हुई है:
मार्केट शेयर: जनवरी से अगस्त 2026 के दौरान बेचे गए कुल 34.2 लाख (3.42 मिलियन) पैसेंजर व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक कारों का योगदान 6.2 प्रतिशत रहा, जो पूरे वर्ष 2025 में दर्ज 4.3 प्रतिशत की तुलना में काफी बेहतर है।
तेजी के मुख्य कारण: विश्लेषकों के अनुसार, विभिन्न बजट सेगमेंट में नए मॉडल्स का लॉन्च होना, पेट्रोल की ऊंची कीमतें और E20 पेट्रोल से आईसीई (ICE) इंजनों पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभावों की चिंता ने ग्राहकों का ध्यान इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर खींचा है।
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Mahindra XEV 9e
- फोटो : Mahindra
भारत के इलेक्ट्रिक कार बाजार में किस कंपनी का दबदबा है और मार्केट शेयर कितना है?
टाटा मोटर्स देश के पैसेंजर इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए हुए है, हालांकि नए खिलाड़ियों के आने से प्रतिस्पर्धा कड़ी हो गई है:
Tata Motors: 83,254 पंजीकरणों के साथ 39.2 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी पर काबिज है।
Mahindra Electric: 48,771 पंजीकरणों के साथ 23 प्रतिशत मार्केट शेयर हासिल कर दूसरे स्थान पर है।
JSW MG Motor India: 42,359 यूनिट्स बेचकर लगभग 20 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ तीसरे स्थान पर है।
इन तीनों दिग्गज वाहन निर्माताओं के पास देश के कुल ई-कार बाजार का संयुक्त रूप से 82.2 प्रतिशत हिस्सा है।
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VinFast VF7 and VF6 Electric SUV
- फोटो : VinFast
बाजार में एंट्री करने वाले नए खिलाड़ियों और लक्जरी ब्रांड्स का प्रदर्शन कैसा रहा?
बाजार में अब नए और वैश्विक ब्रांड्स के आने से प्रतिस्पर्धा का दायरा बढ़ रहा है:
नए खिलाड़ी: मारुति सुजुकी ने सेगमेंट में प्रवेश करते हुए 9,345 ईवी पंजीकरण दर्ज किए, जबकि हाल ही में भारत आई विनफास्ट (VinFast) ने 9,329 यूनिट्स बेचीं। इसके अलावा बीवाईडी (BYD) ने 4,740, हुंडई ने 4,028 और किआ ने 3,863 यूनिट्स का आंकड़ा दर्ज किया।
लग्जरी ईवी सेगमेंट: प्रीमियम कारों में बीएमडब्ल्यू (BMW) 3,053 यूनिट्स के साथ सबसे आगे रही, जिसके बाद मर्सिडीज-बेंज ने 1,156 और वोल्वो ने 293 यूनिट्स बेचीं। पिछले साल भारतीय बाजार में कदम रखने वाली टेस्ला (Tesla) ने अब तक 449 पंजीकरण दर्ज किए हैं।
उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि ईवी की बिक्री का अगला चरण इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनियां बजट सेगमेंट में कितनी जल्दी नए विकल्प पेश करती हैं और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार देश भर में कितनी तेजी से होता है।
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