टीवीएस ने लॉन्च किया एनटॉर्क 150 का ये स्पेशल कलर ऑप्शन: मिलेंगे ये खास फीचर्स, कितनी है कीमत?
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Tue, 10 Nov 2026 06:04 PM IST
सार
- टीवीएस मोटर कंपनी ने अपने प्रीमियम स्कूटर Ntorq 150 को एक नए कलर ऑप्शन में पेश किया है।
- यह नया शेड केवल TFT वेरिएंट में उपलब्ध होगा।
- इसके साथ ही स्कूटर के कलर ऑप्शन की कुल संख्या बढ़कर चार हो गई है।
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विस्तार
भारतीय वाहन निर्माता कंपनी टीवीएस मोटर (TVS Motor Company) ने अपने लोकप्रिय परफॉर्मेंस स्कूटर एनटॉर्क 150 (Ntorq 150) का नया कलर वेरिएंट स्पेक्ट्रल ग्रीन पेश किया है। यह नया कलर विकल्प विशेष रूप से स्कूटर के टॉप-एंड TFT वेरिएंट के साथ उपलब्ध कराया गया है, जिससे अब इस मॉडल में कुल चार रंग विकल्प हो गए हैं। नया स्पेक्ट्रल ग्रीन कलर डार्क ऑलिव बॉडी फिनिश के साथ आता है, जिस पर ग्रे और फ्लोरोसेंट येलो ग्राफिक्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है।
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कीमत की बात करें तो TVS Ntorq 150 के स्टैंडर्ड वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 1,12,900 रुपये है। जबकि इस नए स्पेक्ट्रल ग्रीन शेड वाले TFT-इक्विप्ड वर्जन की एक्स-शोरूम कीमत 1,22,100 रुपये रखी गई है।
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नए कलर स्कीम में स्कूटर के विजुअल अपील को बढ़ाने के लिए कई स्पोर्टी टच दिए गए हैं:
TVS Ntorq 150 के नए स्पेक्ट्रल ग्रीन रंग में क्या खास विजुअल बदलाव किए गए हैं?
- फ्लोरोसेंट येलो एक्सेंट्स: स्कूटर के फ्रंट फेंडर और रियर बॉडी पैनल्स पर फ्लोरोसेंट येलो कलर के खास एक्सेंट्स देखने को मिलते हैं।
- अंडरस्टेटेड लुक: बाकी तीन मौजूदा शेड्स की तुलना में नया स्पेक्ट्रल ग्रीन कलर थोड़ा सटल लुक देता है, लेकिन साथ ही इसके डिस्टिंक्टिव ग्राफिक्स इसे सड़क पर एक अनोखी और प्रीमियम पहचान प्रदान करते हैं।
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इसके इंजन, चेसिस और ब्रेकिंग सेटअप के आंकड़े कैसे हैं?कलर अपडेट के अलावा टीवीएस ने Ntorq 150 के मेकैनिकल पैकेज में कोई बदलाव नहीं किया है:
- इंजन और परफॉर्मेंस: स्कूटर में वही भरोसेमंद 149.7cc, सिंगल-सिलेंडर, 3-वॉल्व, एयर-कूल्ड इंजन मिलता है। यह इंजन 13 bhp की मैक्सिमम पावर और 14.2 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।
- सस्पेंशन और व्हील्स: यह स्कूटर अंडरबोन चेसिस पर आधारित है, जिसके फ्रंट में टेलिस्कोपिक फोर्क्स और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। इसमें दोनों छोर पर 12-इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं।
- ब्रेकिंग व डाइमेंशन्स: ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में 220mm डिस्क और रियर में 130mm ड्रम ब्रेक दिया गया है। स्कूटर का कुल कर्व वेट 115 किग्रा, सीट हाइट 770 मिमी और ग्राउंड क्लीयरेंस 155 मिमी है।
नए TFT वेरिएंट में कौन-से हाई-टेक फीचर्स और कनेक्टिविटी मिलती है?चूंकि स्पेक्ट्रल ग्रीन शेड एक्सक्लूसिव तौर पर TFT ट्रिम में दिया गया है, इसलिए इसमें सभी प्रीमियम फीचर्स शामिल हैं:
- 5-इंच TFT कंसोल: इसमें 5-इंच का डिजिटल TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जो टीवीएस की स्मार्टएक्सोनेक्ट (SmartXonnect) तकनीक के जरिए स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और कई कनेक्टेड फीचर्स को सपोर्ट करता है।
- राइडिंग मोड्स व सेफ्टी: इसमें दो राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (TCS) और टीवीएस का पेटेंटेड आईगो असिस्ट (iGo Assist) फीचर स्टैंडर्ड तौर पर उपलब्ध कराया गया है।