टीवीएस ने लॉन्च किया एनटॉर्क 150 का ये स्पेशल कलर ऑप्शन: मिलेंगे ये खास फीचर्स, कितनी है कीमत?

भारतीय वाहन निर्माता कंपनी टीवीएस मोटर (TVS Motor Company) ने अपने लोकप्रिय परफॉर्मेंस स्कूटर एनटॉर्क 150 (Ntorq 150) का नया कलर वेरिएंट स्पेक्ट्रल ग्रीन पेश किया है। यह नया कलर विकल्प विशेष रूप से स्कूटर के टॉप-एंड TFT वेरिएंट के साथ उपलब्ध कराया गया है, जिससे अब इस मॉडल में कुल चार रंग विकल्प हो गए हैं। नया स्पेक्ट्रल ग्रीन कलर डार्क ऑलिव बॉडी फिनिश के साथ आता है, जिस पर ग्रे और फ्लोरोसेंट येलो ग्राफिक्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है।

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