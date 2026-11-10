होंडा रेबेल 300 की डिलीवरी शुरू: 27.6 HP की पावर और दमदार क्रूजर लुक के साथ आई बाइक, जानें सभी खासियत
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जागृति शुक्ला Updated Tue, 10 Nov 2026 11:20 AM IST
सार
- होंडा रेबेल 300 की डिलीवरी शुरू।
- दिवाली पर ग्राहकों को मिली बाइक।
- 300cc सिंगल-सिलेंडर इंजन से लैस।
- डुअल-चैनल ABS स्टैंडर्ड मिलता है।
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विस्तार
बाइक प्रेमियों के लिए यह त्योहारी सीजन काफी खास रहा। होंडा की नई क्रूजर बाइक Rebel 300 अब भारतीय ग्राहकों तक पहुंचने लगी है। कंपनी ने देश में इस मोटरसाइकिल की पहली खेप की डिलीवरी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि दिवाली के मौके पर ग्राहकों को इसकी चाबी सौंपी जा रही है। भारतीय बाजार में लॉन्च के कुछ समय बाद शुरू हुई यह डिलीवरी होंडा की प्रीमियम मोटरसाइकिल रेंज के लिए एक खास कदम है। Rebel 300 को कंपनी ने एंट्री-लेवल क्रूजर के तौर पर पेश किया गया है।
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