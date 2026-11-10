Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Automobiles News ›   Honda Rebel 300 Deliveries Begin India, Check Price, Engine and Key Features

होंडा रेबेल 300 की डिलीवरी शुरू: 27.6 HP की पावर और दमदार क्रूजर लुक के साथ आई बाइक, जानें सभी खासियत

Tue, 10 Nov 2026 11:20 AM IST
जागृति शुक्ला ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जागृति शुक्ला Updated Tue, 10 Nov 2026 11:20 AM IST
सार

  • होंडा रेबेल 300 की डिलीवरी शुरू।
  • दिवाली पर ग्राहकों को मिली बाइक।
  • 300cc सिंगल-सिलेंडर इंजन से लैस।
  • डुअल-चैनल ABS स्टैंडर्ड मिलता है।

विज्ञापन
Honda Rebel 300 Deliveries Begin India, Check Price, Engine and Key Features
होंडा रेबेल 300 - फोटो : honda2wheelersindia

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बाइक प्रेमियों के लिए यह त्योहारी सीजन काफी खास रहा। होंडा की नई क्रूजर बाइक Rebel 300 अब भारतीय ग्राहकों तक पहुंचने लगी है। कंपनी ने देश में इस मोटरसाइकिल की पहली खेप की डिलीवरी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि दिवाली के मौके पर ग्राहकों को इसकी चाबी सौंपी जा रही है। भारतीय बाजार में लॉन्च के कुछ समय बाद शुरू हुई यह डिलीवरी होंडा की प्रीमियम मोटरसाइकिल रेंज के लिए एक खास कदम है। Rebel 300 को कंपनी ने एंट्री-लेवल क्रूजर के तौर पर पेश किया गया है।
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें ऑटोमोबाइल समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। ऑटोमोबाइल जगत की अन्य खबरें जैसे लेटेस्ट कार न्यूज़, लेटेस्ट बाइक न्यूज़, सभी कार रिव्यू और बाइक रिव्यू आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed