बिना बैरियर वाले टोल पर बिना पहचान वाले वाहन कैसे बढ़े?: टोल-टैक्स चोरों पर भारी जुर्माने की क्या है तैयारी?
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Tue, 10 Nov 2026 04:35 PM IST
सार
- देश में मल्टी-लेन फ्री फ्लो सिस्टम लागू होने के बाद टोल प्लाजा पर बिना रुके सफर करना आसान हुआ है, लेकिन इसके साथ एक नई चुनौती भी सामने आ रही है।
- कई टोल प्लाजा से ऐसे वाहन गुजर रहे हैं, जिनकी पहचान नहीं हो पा रही और वे टोल शुल्क भी नहीं चुका रहे हैं।
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विस्तार
सड़कों पर वाहनों की निर्बाध आवाजाही और टोल प्लाजा पर लगने वाले लंबे जाम को खत्म करने के लिए शुरू की गई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की महत्वाकांक्षी मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) यानी बैरियर-लेस टोलिंग प्रणाली के सामने एक गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है। बिना बैरियर वाले इन हाई-टेक टोल प्लाजा से गुजरने वाले 'अनआइडेंटिफाइड' (अज्ञात या फर्जी पहचान वाले) वाहनों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।
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इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने जांच एजेंसियों और जीएसटी (GST) अधिकारियों के साथ अंतर-विभागीय बैठकें शुरू की हैं ताकि ऐसे वाहनों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।
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बैरियर-लेस MLFF सिस्टम पर अनआइडेंटिफाइड वाहनों के आंकड़े कितने चिंताजनक हैं?मल्टी-लेन फ्री फ्लो सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार, कई प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर अज्ञात वाहनों की संख्या में हर महीने बढ़ोतरी देखी जा रही है:
- शाहजहांपुर टोल प्लाजा (NH-48, राजस्थान): 1 अगस्त से लागू हुए इस बैरियर-लेस टोल पर गुजरने वाली हर 10 में से कम से कम 1 गाड़ी (लगभग 10 प्रतिशत वाहन) "बिना पहचान" की श्रेणी में है। 21 अक्तूबर तक यहां से गुजरे 24 लाख वाहनों में से 2.60 लाख वाहन अपनी पहचान छिपाकर या बिना टोल दिए निकल गए।
- मनोहरपुरा टोल प्लाजा (NH-48, राजस्थान): 1 जुलाई से शुरू हुए इस टोल पर 21 अक्टूबर तक गुजरे 31.74 लाख वाहनों में से 99,500 से अधिक वाहन (करीब 3%) अनआइडेंटिफाइड दर्ज किए गए।
- मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा (दिल्ली) व परानूर (तमिलनाडु): दिल्ली के यूईआर-II पर स्थित मुंडका टोल पर लगभग 2% और तमिलनाडु के परानूर टोल प्लाजा पर शुरुआती 20 दिनों में ही 500 से अधिक अज्ञात वाहन दर्ज किए गए।
- गुड़गांव-जयपुर कॉरिडोर पर बड़ा जोखिम: NH-48 का पूरा गुड़गांव-जयपुर कॉरिडोर (दौलतपुरा, मनोहरपुरा और शाहजहांपुर) अब पूरी तरह से बैरियर-लेस है। इसका फायदा उठाकर कोई भी संदिग्ध वाहन बिना टोल चुकाए पूरा कॉरिडोर पार कर जाता है।
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एक वाहन 'बिना पहचान' वाला कैसे बनता है और इसके पीछे क्या खतरे हैं?तकनीकी रूप से बैरियर-लेस टोलिंग (MLFF) में टोल केवल तभी कटता है जब फास्टैग (FASTag) और उससे लिंक वाहन की नंबर प्लेट का मिलान होता है:
- टोल चोरी का तरीका: जब किसी वाहन की नंबर प्लेट या फास्टैग ढका हुआ हो, दृश्यमान न हो, या नंबर प्लेट फर्जी/छेड़छाड़ की गई हो, तो सिस्टम उसे 'बिना पहचान' के रूप में चिन्हित करता है। कम बैलेंस वाले फास्टैग के मामले में 72 घंटे का ई-नोटिस जारी किया जाता है।
- आपराधिक व टैक्स चोरी का खतरा: मंत्रालय और जांच एजेंसियों को डर है कि इन वाहनों का इस्तेमाल तस्करी, अवैध बालू खनन, अन्य आपराधिक गतिविधियों या जीएसटी की चोरी के लिए किया जा सकता है। क्योंकि ई-वे बिल प्रणाली फास्टैग से जुड़ी होती है।
- राजस्व का नुकसान: पहचान न हो पाने के कारण NHAI और बैंकों को भी भारी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि टोल वसूलने का कोई जरिया नहीं बचता।
बिना बैरियर वाले टोल सिस्टम के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार कई कड़े कदमों पर विचार कर रही है:
सरकार और NHAI इन नियम तोड़ने वालों पर क्या सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं?
- FIR और 2 गुना से ज्यादा जुर्माना: फर्जी नंबर प्लेट लगाना एक गंभीर अपराध माना जाएगा। उल्लंघन करने वालों पर टोल राशि से दो गुना से अधिक का जुर्माना और FIR दर्ज करने जैसे उपायों पर विचार किया जा रहा है। एक महीने के भीतर अंतिम फैसला आने की उम्मीद है।
- डेडिकेटेड इंटरनल पोर्टल और AI तकनीक: NHAI एक समर्पित आंतरिक पोर्टल बना रहा है। VAHAN डेटाबेस से वाहन के मॉडल और रंग का मिलान बैरियर वाले टोल प्लाजा के फास्टैग ट्रांजैक्शन से करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए महज 10 मिनट की विंडो में उल्लंघनकर्ताओं को ट्रेस कर लिया जाएगा।
भारत में बैरियर-लेस टोलिंग (MLFF) का दायरा कहां तक फैला है और आगे की योजना क्या है?NHAI ने मई 2026 में गुजरात के सूरत स्थित चोरयासी टोल प्लाजा से MLFF की शुरुआत की थी। जिससे भारत अमेरिका, ताइवान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसे चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो गया था।
- मौजूदा 7 MLFF टोल प्लाजा: वर्तमान में यह सुविधा 7 टोल प्लाजा पर चालू है - चोरयासी (गुजरात), मुंडका (दिल्ली), घरौंडा (हरियाणा), मनोहरपुरा, दौलतपुरा, शाहजहांपुर (राजस्थान) और परानूर (तमिलनाडु)।
- 10 नए टोल प्लाजा पर कॉन्ट्रैक्ट जारी: NHAI की कार्यान्वयन एजेंसी IHMCL ने 10 और टोल प्लाजा (जैसे गुजरात में बोराइच, तमिलनाडु में नेमली व चेनासमुद्रम, आंध्र प्रदेश में कसेपल्ली, महाराष्ट्र में चलाकवाड़ी, असम में मदनपुर और हरियाणा में बदरपुर-फरीदाबाद) के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिए हैं।
- 104 नए टोल प्लाजा पर टेंडर: इसके अतिरिक्त 104 और टोल प्लाजा के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं।
- 2029 का विजन: आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, मार्च 2029 तक देश के सभी 4-लेन और उससे चौड़े राष्ट्रीय राजमार्गों व एक्सप्रेसवे पर बैरियर-लेस फ्री-फ्लो टोलिंग (MLFF) लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।