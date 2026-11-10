सड़कों पर वाहनों की निर्बाध आवाजाही और टोल प्लाजा पर लगने वाले लंबे जाम को खत्म करने के लिए शुरू की गई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की महत्वाकांक्षी मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) यानी बैरियर-लेस टोलिंग प्रणाली के सामने एक गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है। बिना बैरियर वाले इन हाई-टेक टोल प्लाजा से गुजरने वाले 'अनआइडेंटिफाइड' (अज्ञात या फर्जी पहचान वाले) वाहनों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

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