राइडर्स हो जाइए तैयार: IBW 2026 की तारीखों का एलान, कब और कहां होगा आयोजन? जानें कौन-कौन सी बाइक्स होंगी पेश

देशभर के बाइक प्रेमियों और एडवेंचर के शौकीनों के लिए एक खुशखबरी है। दिसंबर का महीना खास होने वाला है। भारत के सबसे बड़े मोटरसाइकिल फेस्टिवल इंडिया बाइक वीक 2026 (IBW) की तारीखों का एलान कर दिया है। इस बार यह इवेंट चार और पांच दिसंबर को महाराष्ट्र के पंचगनी में होगा। लगातार दूसरे साल इस पहाड़ी शहर में बाइकर्स का यह बड़ा जमावड़ा लगेगा। आइए जानते हैं इसमें क्या-क्या खास होने वाला है...

विज्ञापन