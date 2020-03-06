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Maruti Suzuki की इन BS4 कारों पर मिल रही है भारी छूट, मौका न चूके

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली, Updated Fri, 06 Mar 2020 08:40 PM IST
Maruti Suzuki S-Presso launched
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Maruti Suzuki S-Presso launched - फोटो : Amar Ujala
1 अप्रैल 2020 से देश में सिर्फ BS6 इंजन वाली गाड़ियों की सेल होगी। ऐसे में विभिन्न ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने BS4 इंजन वाले माडल्स के स्टॉक को खत्म करना चाहती हैं। 31 मार्च के बाद ऑटोमोबाइल कंपनियां BS4 इंजन की गाड़ियों को नहीं बेच पाएंगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक देश में 1 अप्रैल 2020 से BS6 ईंधन उत्सर्जन मानक वाले कारों का ही रजिस्ट्रेशन होगा। यानी 1 अप्रैल 2020 से BS4 इंजन वाले वाहनों का पंजीकरण नहीं होगा। इसलिए ऑटो निर्माता कंपनियां BS4 गाड़ियों पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं। Maruti Suzuki (मारुति सुजुकी) भी अपनी BS4 इंजन वाली गाड़ियों की खरीद पर छूट दे रही है। अगर आप BS4 ईंधन उत्सर्जन मानक वाले वाहन खरीदना चाहते हैं तो यह मौका न चूके। यहां हम बता रहे हैं कि मारुति सुजुकी की किस मॉडल पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है। 
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